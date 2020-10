Ismerjétek meg a Megyék Csatája League of Legends versenyének kommentátorait és műsorvezetőit

Öt kommentátorral és két műsorvezetővel találkozhattok a Megyék Csatája LoL közvetítésein.

Hamarosan megkezdődnek a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny League of Legends tornájának megyei döntői, amelyet már élőben követhettek a Megyék Csatája Twitch csatornán.

Az izgalmas mérkőzéseket a megyék legjobb csapatai garantálják, a szórakoztató és edukatív műsorért egy népes stáb felel, őket ismerhetitek meg közelebbről.

Balogh „Rka” Réka – műsorvezető

A Queens of the Game oszlopos tagja megkerülhetetlen szereplője Magyarország legnagyobb e-sport rendezvényeinek. Legközelebb hozzá a League of Legends áll, de nem retten meg a feladattól akkor sem, ha más játékból kell felkészülnie.

Huzsvári „Anniewhere” Patrik – műsorvezető

A keleti régió képviselője meglépte LoL-ban az 1000. szintet, elérte a Mester rangot Taktikus Csapatharcban, miközben mindig jut ideje arra, hogy kedvenc hősével, Annie-vel, megmutassa a gyanútlan ellenfélnek, hogy egy tüzes kislánytól igenis lehet rettegni.

Fontos „Arwyll” Dániel – akciókommentátor/elemző

A magyarországi League of Legends e-sport úttörője, aki már hosszú évek óta aktív tagja a Riot Games csapatának. Nem sok olyan ember van, aki nála jobban ismerné a LoL világát.

Riczy „noizR” Dániel – elemző

Több nemzetközi csapatban megfordult már edzőként, jelenleg az Illés Akadéma Spirit ötösét igazgatja a háttérből. Elképesztő szakmai tudása van, amelyet már a tiltási és választási fázisban megcsillogtat.

Mihály „Mentsvar” Zalán – akciókommentátor

Egy-egy pörgősebb csapatharcban képes elrappelni másodpercek alatt fél tucat karakter és képesség nevét, de akkor is lehet rá számítani, ha az elemzőasztalnál kell egy témát alaposabban kivesézni.

Koncz „Livius” Máté – akciókommentátor

A nagy visszatérő, aki akciókommentátorként letette már a névjegyét az asztalra jó pár évvel ezelőtt. A Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság első szezonja után újra itt van, hogy a Megyék Csatájában tolmácsolja az eseményeket.

Dienes „Loemifar” Valentin – elemző

Nem kell félteni, hogy megmondja a véleményét a játékosokról, mindig kritikusan szemléli a dolgokat. Mindenre van válasza, ami a közelmúltban történt, legyen az játékmenettel vagy e-sporttal kapcsolatos kérdés.

Természetesen az adások nem jöhetnének létre a megfelelő technikai csapat nélkül, rendezők és obsververek dolgoznak azon folyamatosan, hogy ne maradjatok le egyetlen fontosabb akcióról sem. A megyei döntők október 16-án, 18:00-kor indulnak, az utolsó összecsapás november 1-jén lesz.

Ne feledjétek, hogy folyamatosan regisztrálhattok a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny FIFA 21 tornájára. Nevezni a megyekcsataja.hu oldalon lehet, ahol további részleteket tudhattok meg a versenyről!