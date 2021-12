Nem csak mi, emberek sínylettük meg a koronavírus életmódunkra gyakorolt hatását. A bezártság, a mozgásszegény életmód és a túlzott ételfogyasztás valóságos elhízásjárványt okozott a kutyák között. Rengetegen etették kedvencüket több emberi finomsággal, ami tovább fokozta a problémát. Ez ördögi kör, hiszen az elhízás miatt kevésbé mozgékonyabb kutya könnyen felszedhet magára további plusz kilókat, kiváltképp karácsonykor – figyelmeztet Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus.

A legrosszabb helyzetben a Covid-kutyák vannak, amelyeket az elszigeteltség és a magány érzésének enyhítésére vásároltak.

A korlátozások feloldása után egyre kevesebb idő jut rájuk, egyre ritkulnak és rövidülnek a séták. Az emiatt érzett bűntudatot extra jutalomfalatokkal igyekeznek kompenzálni a gazdik, ezzel gyakorlatilag halálra etetve őket.

Tiltott falatok

A csoki egyenesen mérgező a kutyának, ezért tilos adni nekik. A karácsonyi időszak alatt különösen figyeljünk oda, hogy kutyánk ne férhessen hozzá csokihoz, szaloncukorhoz, csokis sütihez és egyáltalán semmilyen sütihez. A cukor káros, a nyírfacukor pedig egyenesen halálos lehet. Minden esetben hívjuk fel erre a vendégek figyelmét is, nehogy titkon tiltott falatokat adjanak kedvencünknek, mert nem tudnak ellenállni az édes pofájuknak, ahogy kunyerál – tanácsolja Böszörményi Andrea.

Fontos megérteni, hogy a kutyát nem az étel teszi boldoggá, hanem a mozgás, a rendszeres, hosszú séták a gazdival.

Ezért az ünnepek alatt ne a nasi legyen több, hanem a séta. Ha csak tehetjük, menjünk ki a természetbe. A közös élmények a kedvencünket és minket is feltöltenek. Ráadásul a napi egyórás hosszabb séta nemcsak a kutyánk, hanem a mi egészségünkhöz is hozzájárul.

Az én kutyám nem is kövér!

A gazdik többsége elfogult a kutyájával szemben, és már csak későn veszi észre, hogy baj van. Miközben a kutyák fele elhízott, a gazdiknak csak kis hányada gondolja túlsúlyosnak a saját kutyáját. Sokan meg is sértődnek, például az állatorvosra, ha "lekövérezi" a kutyájukat – mondja Böszörményi Andrea.

Azonban, ha azt vesszük észre, hogy a kutyának nem tudjuk tapintani a bordáit, nincs dereka, vagyis egyre inkább szélesedik és egy vasalódeszkához kezd hasonlítani, akkor túlsúlyos.

Ha az állatorvos, a kutyasuliban az oktató is felhívja rá a figyelmünket, akkor biztosan komoly a baj.

Ezt ajánlja a kutyaséf

Ha a kutyánk, cicánk túlsúlyos, Böszörményi Zsolt, a Farkaskonyha.hu kutyaséfje azt tanácsolja, hogy tegyük félre a „kutyagyorskaját”, azaz a kutyatápokat. Helyette tápláljuk őket nyers vagy párolt húsból készült, házi menüvel, hússal, belsőségekkel és friss zöldségekkel. Kerüljük az étrendjükben a szénhidrátokat, pláne a cukrot. Egy kutyának az égvilágon semmi szüksége nincs sem burgonyára, sem gabonára, és az sem jó, ha a rizs az eledel alapja.

A kutya és a cica elsődleges tápláléka a hús.

Természetesen lehet nasit is adni kedvencünknek, hiszen az ünnep nekik is ünnep, de nem mindegy, mit és mennyit. Kerüljük a színes jutalomfalatokat, inkább válasszunk például természetes, levegőn szárított rágcsálnivalót, amellyel sokáig elfoglalják magukat, nincs benne szénhidrát és még a fogukat, ínyüket is jól edzi. Jutalomfalatként, tréning céljából mindig csak pici, apró falatkákat adjunk, amelyek húsból készültek, és nem tartalmaznak gabonát vagy ízfokozókat.

Borítóképünkön Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus és kedvencei