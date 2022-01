De hamarosan „újratöltik”! 39 perce

Január 22-én lesz az utolsó Téli Etyeki Piknik

Az év elindulásának egyik legbiztosabb jele, hogy a Téli Etyeki Piknik keretein belül kinyitnak a pincék, présházak, vendégváró helyek, hogy tüzes és gőzölgő italokkal, toros étkekkel csábítsák vendégeiket. Most is így lesz ez január 22-én, és már azt is megtudtuk, hogy ez a Téli Piknik lesz az utolsó. No, de mi lesz utána?

A tizedik évadra időzítették a hírt, hogy a január 22-i Téli Etyeki Piknik az utolsó lesz a sorban. Azonban nem zárásól van szó - közölték a szervezők szerkesztőségünkkel. Épp ellenkezőleg: újabb előrelépést terveznek, és a januári Pikniket követően friss, még izgalmasabb tematikával szeretnék meglepni Etyek szerelmeseit és azokat is, akiket eddig még nem láttak vendégül. Forrás: Tyukodi László Arról, hogy milyen rendezvények következnek, a szervezők csak később árulnak el részleteket. Addig is január 22-én – némileg paradox módon - tüzes és gőzölgő italokkal igyekeznek majd hűteni a kedélyeket, és persze lesznek toros ételek, valamint igazi mulatság a téli dűnék között. A böllérek 9 órára időzítették a pörzsölést, hogy ne kelljen a vendégeknek hajnalban kelni, tehát érdemes már reggel kilátogatni a Gasztrosétányra, de egész nap találhatnak maguknak gasztronómiai és kulturális kikapcsolódást, akik például harmonikazenére, malacsütésre, finom falatokra és italokra vágynak. Forrás: Tyukodi Laszlo Érdemes az ingyenes applikációt is végigböngészni, ha kíváncsiak vagyunk a teljes kínálatra. Az ingyenes e-tyek applikáció (Android *** iOS) nagy segítségünkre lehet, ha a Piknik idejére (vagy máskorra) szállást, vendéglátóhelyet keresünk, programot szervezünk. Tavasztól e-bike bérlést is intézhetünk róla, emellett a Gasztrosétány élő webkamera képe is elérhető az alkalmazásban. Borítókép: pillanatképek az egyik korábbi Piknikről (Tyukodi László)

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában