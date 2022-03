Ökológiai katasztrófa fenyeget az Egyesült Államokban, egy invazív rovarfaj miatt a következő 30 évben 1,4 millió fa pusztulhat el az országban – írja a Science Alert tudományos portál nyomán az Origo.

A fapusztulás előidézője a smaragd kőris kéregrontó (Agrilus planipennis) nevű rovar, amely főként a városi területek kőrisállományában okoz majd hihetetlen károkat. Egy új tanulmány szerint több mint 6 ezer nagyobb település környéke lehet érintett, a károk pedig meghaladhatják az évi 30 millió dollárt is. Amennyiben a kártevőhöz további invazív fajok is csatlakoznak, évente több milliárd dollárt kell költeni majd a kármentésre és a helyreállításra.

A kártevő jellegzetes pusztítást végez a fák törzsén

Forrás: Nova Safo / AFP

A kutatás során a szakértők összesen 30 ezer amerikai város környékét vizsgálták. A fapopulációkat összesítő modelleket ezután összevetették 57 különböző invazív faj terjedésével. Azt találták, hogy a legnagyobb problémák New Yorkban, Chicagóban, illetve Milwaukee-ban jelentkezhetnek, ezeken a településeken ugyanis túlsúlyban vannak a kőrisek, ráadásul a kártevő terjedésének útvonalába esnek.

Az ökológusok szerint a legnagyobb gond a fapopuláció sokszínűségének hiánya, a városokban ugyanis a kőrisek dominálnak.

A smaragd kőris kéregrontó, ahogy a neve is mutatja, a kőrisre specializálódott, így ha többféle fafaj lenne jelen a településeken, a károkat is minimalizálni lehetne. További probléma, hogy a városokból hiányoznak a kártevők természetes ellenségei, emellett a melegebb klíma is segíti az invazív rovarok megtelepedését.

Mi a megoldás?

A szakértők többféle fafaj telepítését sürgetik a városokba. A városi fáknak számos haszna van, többek között hűtenek, erősítik a biodiverzitást, javítják a közérzetet. Mivel pedig a smaragd kőris kéregrontó sajnos Európát is fenyegeti, így az amerikai tapasztalatok segíthetik kontinensünkön a védekezést. A teljes tanulmány a Journal of Applied Ecology című folyóiratban olvasható.

Borítókép: AFP / Clement Sabourin