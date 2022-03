A magyar stand Budapest, Debrecen és Szeged beruházásainak népszerűsítése mellett bemutatja a legjelentősebb magyarországi ingatlanfejlesztők - ATENOR, Futureal-csoport, GLP, TriGranit, WING - városarculatot alakító fejlesztéseit, amelyeket a következő években adnak át - ismertették.

A magyar stand részlete a cannes-i kiállításon

Emlékeztetnek rá, hogy a nemzetközi ingatlanos seregszemlén hagyományosan nagy az érdeklődés a magyar stand iránt, hiszen több rangos nemzetközi díjjal elismert fejlesztés jutott már a tervektől a megvalósítási szakaszba, vagy éppen el is készült.

A Magyar Zene Házát például a CNN és a World Architecture Community (WAC) is 2022 egyik legjobban várt új épületének nyilvánította,

és az épület tervei alapján 2019-ben a londoni International Property Awards megmérettetésen Európa legjobb középületének elismerését, 2020-ban pedig a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg az amerikai Music Cities Awards kiírásában.

A Magyar Zene Háza építését világszerte figyelemmel kísérte az építészszakma

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a közlemény szerint kiemelte, hogy a jelentős magánfejlesztések mellett állami, kiemelt kormányzati projektek is szerepelnek a Magyarország-Budapest-standon a Budapesti Fejlesztési Központ közreműködésében.

"Magyarország évek óta kitüntetett figyelmet élvez a MIPIM-en a kiszámítható befektetési környezetnek, a beruházások támogatásának, az Európai Unióban előkelő helyen álló robusztus gazdasági növekedésnek és a magas hozamoknak köszönhetően" - jegyezte meg.

A Néprajzi Múzeum fennállása óta először költözhet kifejezetten neki tervezett épületbe a Liget Budapest Projekt részeként

Hangsúlyozta, hogy az ágazat jelentős belső tartalékokkal rendelkezik, így a válság után felpattanás várható, de figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború jelentős hatással lehet az ingatlanpiaci folyamatokra, többek között a befektetői és finanszírozási döntéseken, valamint az árfolyamingadozás és az infláció növekedésén keresztül. Bár a geopolitikai kockázatok nőttek, az ingatlanfejlesztők optimisták az elnök szerint. Az ágazat erejét mutatja, hogy 2021-ben az építőipar termelése a járvány ellenére 13,3 százalékkal meghaladta az előző évit, a rendelésállomány pedig magas, így az építőipar teljesítménye 2022-ben is inkább felfelé húzhatja a gazdasági növekedést - vélte Takács Ernő.

A szegedi Science Park

Heffner Róbert, a HIPA vezérigazgatói tanácsadója kiemelte: Magyarországon a pandémia ellenére 2021-ben újabb csúcsot döntöttek a működőtőke-beruházások. Az 5,9 milliárd euróra ugró éves befektetési volumennel együtt az egy projektre eső külföldi zöldmezős beruházási rekord is megdőlt. Továbbra is magas szinten van a beruházási ráta, amely az MNB előrejelzése szerint 2022-ben akár a GDP 29 százalékát is elérheti, és ezzel az EU-ban az egyik legmagasabb. A külföldi befektetésekért azonban továbbra is erős a globális verseny, amelyben Magyarország remek pozíciót biztosított magának az utóbbi időszakban - jelezte a közleményben Heffner Róbert.

Az Atenor fejlesztése Dél-Budán

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy

évek óta nagy érdeklődés övezi a nemzetközi ingatlanpiaci seregszemléken a Liget Budapest Projektet, hiszen a Városliget megújítása, az új épületek és intézmények megépítése és ideköltöztetése, a meglévő kulturális intézmények felújítása, a magyar főváros legrégebbi parkjának teljes rehabilitációja nemcsak a magyar állam, hanem a nyugati világ legnagyobb kulturális beruházása.

"Óriási büszkeség számunkra, hogy a Magyar Kultúra Napján Orbán Viktor miniszterelnök adta át Magyar Zene Házát és immár teltházzal működő zenei intézményt mutathatunk be a szakmai grémium előtt." - mondta, és hozzátette, az érdeklődés a MIPIM-en is jelentős a Magyar Zene Háza iránt, az elismerés pedig egyöntetű.