Dollármilliókat érő elhagyott festményeket és más műalkotásokat talált egy amerikai autószerelő egy szemeteskonténerben, amelybe egy pajta tartalmát ürítették ki Connecticut államban 2017-ben.



A szemétből kiguberált porlepte tárgyakról tavaly derült ki, hogy azok a 2016-ban 96 évesen elhunyt absztrakt expresszionista művésztől, Francis Hinestól származnak, aki a waterbury-i csűrben raktározta műveit - értesült a Hearst Connecticut médiacsoport.



Hines ismert volt csomagolóművészként is, pályafutása során tucatnyi nagy New York-i középületet és egyéb objektumot, köztük a Washington téri Diadalívet bugyolált be szövettel, hasonlóan a világhírű Christóhoz és Jeanne-Claude-hoz, akik Európa-szerte csomagoltak be híres építményeket, köztük a párizsi Diadalívet.



A connecticuti pajtában bebugyolálva talált festmények jó részén autóalkatrészek láthatók, ezért gondolta úgy egy fuvarozó, hogy autószerelő barátját, Jared Whipple-t érdekelhetik a képek, a szobrok és rajzok.



A több száz "lelet" értékét megismerve a szerelő úgy döntött, hogy a művek egy részét eladja, és egy New York-i galériával együttműködve kiállításokat rendez belőle a májusban kezdődő árusítás előtt. A festményeket darabonként 22 ezer dollárért, a rajzokat 4500-ért remélik eladni.



A "kincs" megtalálása óta a szerelő beleásta magát a New York becsomagolójaként emlegetett művész munkásságába, amelybe valósággal beleszeretett, és felvette a kapcsolatot a családjával is, amely megengedte neki, hogy megtartsa a talált műveket.



Whipple azt mondta, az a célja, hogy Hines bekerüljön a történelemkönyvekbe.

