Ahány ház, annyi szokás, ha a palacsinta tésztájáról van szó. De, ha szeretnél ízletes és szinte tökéletes tésztát kapni, akkor vannak alap dolgok, melyeket jobb, ha betartasz. Ki szereti azt, ha a tészta odaragad, vagy száraz, esetlej csupa olaj? Nem csak az arányok fontosak, hanem sok apró összetevője van annak, hogy szuper legyen a reggeli palacsintád. Lássuk, melyek a leggyakoribb hibák - sorolja a Ripost.





Mitől nem lesz tökéletes a palacsinta?



1. Leragadhat, ha a zsiradékkal nem egyenletesen kened be a serpenyőt. Ugyanakkor óvakodj a túl sok olajtól is, mert túlzott használat miatt zsíros, olajos íze lesz. A legjobb, ha teflon vagy kerámiabevonatú serpenyőt használsz. Ezzel ezt a problémát ki is küszöbölted.



2. Túl kemény a tészta, ha az arányok nem megfelelőek. Megoldás, ha 10 dkg liszthez, 1 db tojást adsz, és a tésztát szódával lazítod, majd hagyod egy kicsit pihenni, nagyjából 10 percet. Tejjel is könnyítheted a tésztát, de akkor is rakj bele szódát vagy ásványvizet. Legalább fele-fele arányban.

Forrás: Shutterstock





3. Odaéghet a palacsinta, ha sütéskor túlhevíted a vajat vagy olajat. A legjobb, ha időnként kitörlöd a serpenyőt és frissen kiolajozod.

Túlcukrozod a tésztát, ettől is leragadhat a palacsintád. Nem kell cukor a tésztába, de ha ragaszkodsz hozzá, nagyon kevés is elég.

4. Ez a legfontosabb! Ha nem pihenteted legalább 30 percet, de inkább egy órát a tésztát, könnyen szakad és le is ragad, sokkal nehezebb kisütni.



És a szuper tipp:

A palacsinta tésztája nagyon vékony, gyorsan veszít a nevességéből és kiszárad, ezért a kisült palacsintákat mindig tartsd melegen a saját gőzében, takard le egy másik tányérral vagy alufóliával, így míg a többi sül, minden friss és ízletes marad.