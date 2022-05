Egy új tanulmány szerint a szárazfákat kedvelő termeszek családja (Kalotermitidae) az elmúlt 50 millió évben legalább negyvenszer kelt át sikeresen az óceánon. A kutatók a rovarok természetrajzát térképezték fel, és megállapították, hogy több óceáni utazást hajtottak végre olyan fadarabokban, amelyek apró hajóként viselkedtek. Az állatok ezzel felgyorsították sokféleségük fejlődését – olvasható az Origo cikkében.

A több mint 2700 fajjal rendelkező termeszek világszerte megtalálhatóak, számuk és fajok tekintetében a trópusi esőerdőkben érik el legnagyobb populációkat. Néhányan több millió egyedből álló kolóniákat alkotnak, amíg mások, mint a szárazfa termeszek, kisebb, 5 ezer egyednél kisebb kolóniákban és főleg fában találhatóak meg.

A Molecular Biology and Evolution tudományos folyóiratban publikált tanulmányban az Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) kutatói a szárazfa termeszek evolúcióját szerették volna jobban megérteni a világ minden tájáról érkezett szakemberekkel együtt. Eddig azonban nagyon kevés molekuláris adat állt rendelkezésre a családról.

Ezeket a Kalotermitidae családhoz tartozó termeszeket gyakran primitívnek tartják, mivel elég korán, körülbelül 100 millió évvel ezelőtt elváltak a többi termesztől, és kisebb kolóniákat alkottak. De valójában nagyon keveset tudunk róluk

– mondta Aleš Buček, az OIST kutatója és a tanulmány vezető szerzője a ZME Science online tudományos portálnak.

A tudósok 3 évtized alatt több száz termeszmintát gyűjtöttek a világ minden tájáról. A lenyűgöző gyűjteményből végül 120 fajt választottak ki, amelyek a Kalotermitidae diverzitásának 27 százalékát képviselik, így rengeteg információval rendelkeznek a termeszek családjának tanulmányozásához. A mintákból a szakemberek izolálták és szekvenálták a DNS-t, majd a különböző fajok adatait összehasonlították, és felépítették a szárazfa termeszek családfáját.

Az adatok alapján a rovarok legkorábbi közös őse 84 millió évvel ezelőtt élt, ami azt jelenti, hogy a családfa első felosztása még azelőtt megtörtént, hogy a Gondwana ősi szuperkontinens szétvált volna.

A legtöbb szeparáció azonban kevesebb mint 50 millió évvel ezelőtt történt, tehát a termeszeknek többször át kellett utazniuk az óceánon. Az új tanulmány szerint ezek a termeszek több óceáni utat tettek meg, mint bármely más termeszcsalád, legalább negyvenszer keltek át az óceánon, és eljutottak Dél-Amerikába és Afrikáig. Úgy tűnik, hogy a nemzetségek többsége Dél-Amerikából származik, onnan terjedtek el.

A tanulmány továbbá megkérdőjelezi azt a korábbi feltételezést is, hogy a szárazfa termeszek primitív életmódot folytatnak. A szakemberek szerint valójában az alagutakkal összekapcsolt fadarabokon hozhatnak létre kolóniákat.

