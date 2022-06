Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd. közleményében arról számolt be, hogy az étteremhajóba szombaton a Dél-kínai-tengeren a Paracel-szigetekként is ismert Hszisa-szigetek mellett elhaladva a rossz időjárási körülmények miatt betört a víz, és hiába igyekeztek mindent elkövetni a megmentéséért, a hajó vasárnapra felborult. Személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.

A helyszínen a tenger ezer méter mély, ami megnehezíti a mentési munkálatokat - tették hozzá.

A csaknem 80 méter hosszú Jumbo úszó étterem több mint négy évtizeden át Hongkong egyik nevezetessége volt. Több mint hárommillió vendégnek, köztük II. Erzsébet királynőnek és Tom Cruise-nak szolgálták fel a kantoni konyha ínyencségeit.

A pandémia miatt 2020-ban bezárt, és elbocsátotta összes alkalmazottját. Anyavállalata szerint fenntartása súlyos pénzügyi terhet rótt a részvényesekre, mivel több millió hongkongi dollárt költöttek az ellenőrzésére és karbantartására annak ellenére, hogy nem üzemelt.

A Jumbo étteremhez kapcsolódó konyha korábban szintén felborult

Forrás: Bertha Wang / AFP

Az éttermet múlt kedden vontatták el, hogy egy olcsóbb helyen végezzék a karbantartását. A vállalat hangsúlyozta, hogy az indulás előtt hajózási mérnökök vizsgálták meg alaposan a hajót, és a szállításához minden szükséges engedélyt beszereztek.

A baleset részleteiről a hajót vontató társaság tájékoztatja az Aberdeen Restaurant Enterprisest a közlemény szerint.