Idén is igényelhető a „Ne hagyj az autóban!” matrica – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.

A hivatal emlékeztetett: matricakampányuk 2017 óta hívja fel a szülők és a gazdák figyelmét arra, hogy a hőségben ne hagyják gyermekeiket és házi kedvencüket az autóban. A nyár beköszöntével a Nébih ismét elindította matricaigénylő felületét, hogy minél több helyen megjelenhessen a kulcsfontosságú üzenet.

Felhívták a figyelmet: kánikula sem kell ahhoz, hogy a napon álló, zárt autóban akár tíz perc múltán életveszélyesen magas legyen a hőmérséklet. Példaként említették, hogy 30 Celsius-fokos melegben ennyi idő alatt 70 Celsius-fokra forrósodhat az autó belseje. Az ennyire magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy háziállat szervezetét rövid időn belül súlyos egészségkárosodás érheti, s akár halállal is végződhet a pár percnyi figyelmetlenség – mutattak rá.

A tragédiák megelőzése, a minél hatékonyabb figyelemfelkeltés érdekében a Nébih idén is várja azon vendéglátó- és kereskedelmi helyek, valamint magánemberek jelentkezését, akik készek jól látható helyre (pl. az üzletek bejárati ajtajára) kiragasztani a „Ne hagyj az autóban!” matricát. Az igényeket a https://portal.nebih.gov.hu/ne-hagyj-az-autoban oldalon lévő űrlap kitöltésével jelezhetik.

A Nébih arra is felhívta a figyelmet, hogyha mégis megtörténne a baj, nem árt tisztában lenni a hőguta tüneteivel és a teendőkkel. A hőgutára utal, ha a kutyának ijedt és zavart a tekintete, nyugtalan vagy elfekszik, zihál, szaporán lélegzik, fújtat, csorog a nyála vagy hány, vagy a testhőmérséklete 42 fok fölé emelkedik. Ilyenkor a cél a testhőmérséklet gyors és hatékony csökkentése, míg a kutya eljut az állatorvoshoz.

A Nébih rámutatott: a legjobb védekezés a megelőzés, ezért soha ne hagyják az emberek a kedvencüket a tűző napon kikötve, vagy kocsiba zárva. Kánikulában ne futtassák kutyákat, sétálni is csak a kora reggeli és esti órákban ajánlott. A szívbeteg és az idős kutyákra különös gondot kell fordítani, hiszen ők érzékenyebbek a melegre. A kertben, szabadon tartott kutyának mindig legyen árnyékos, hűvös helye, ahol a hőség elől menedéket talál. Azt is javasolták, hogy mindig legyen a kutya itatótáljában friss ivóvíz és mivel a nagy melegben az étvágyuk is csökken, etetni több részletben, az esti és a reggeli órákban célszerű őket.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock