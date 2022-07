Már a gyerekszoba megtervezésekor érdemes úgy gondolkodni, hogy oda beférjen egy minimum 90×200-as ágy, legyen szó kicsikről vagy nagyokról. Készítessünk egyedi fa léceket az ágy szélére, amelyek a kezdeti időszakban még óvják a kicsiket a leeséstől. Néhány év múlva így az ágy erőddé alakulhat át, később pedig a szoba mutatós design eleme lehet - írja a Lakáskultúra.

Részesítsük előnyben a természetes anyagokat, így bármilyen stílus áll majd közel a gyerek személyiségéhez, biztosak lehetünk benne, hogy a szoba fő elemei könnyedén passzolnak majd a későbbi dekorációhoz is. Tökéletes választás például egy tömör bükkből készült ágykeret.

Tárolás mindenek felett – vagyis alatt

A nagypolgári lakás és nagy belmagasságú ház méreteit használjuk ki: ezeken a szobákban praktikusak az emeletes vagy magasított (< ~120 cm) ágyak. A magasabb ágy alatti részt könnyen kihasználhatjuk: alá kerülhet tárolórendszer (játékok, ruhák is elférnek itt). De egy igazán magas szobában kialakíthatunk kisebb galériát is: így az ágy alatt berendezhetünk egy játszósarkot, nagyobb gyerekek esetében pedig kényelmesen elfére íróasztal. Ha kistestvér érkezik, elfér itt egy második ágy, ami akár vendégágyként is funkcionálhat, például egy ottalvós buli esetében.

Könnyen variálható textúrák

Tudjuk, nehéz megállni a kísértést, hogy miután megtudtuk a leendő gyerek nemét, ne rohanjunk azonnal beszerezni a legcsajosabb vagy legfiúsabb kiegészítőket. Például dzsungelmintás tapéta helyett válasszunk állatmintás képeket, függönyt és játékos szőnyeget. Ezeket viszonylag könnyen és hamar letudjuk cserélni, ha változásra lesz szükségünk. Ne feledjük, egy tapétát még mindig könnyebb felrakni, mint leszedni! A gyerekszoba dekorációja könnyen kimerülhet egy fali poszterben, egy menő ágyneműhuzat és egy divatos mintájú függöny kombinációjában. Készüljünk fel rá, hogy a gyermekünk stílusa és igénye gyorsan változik majd, ezért a dekorációt is lehet sűrűn cserélgetni. Helyezzük a hangsúlyt a fejlesztő játékokra, tanító könyvekre és ösztönözzük kreativitásra a gyermekünket!

Borítókép: illusztráció/Shutterstock