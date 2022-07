A csigák 20 centiméteresre is megnőhetnek, hatalmas étvágyuk már komoly károkat okozott a növényzetben és a mezőgazdaság is megsínyli jelenlétüket. Ha kevés a kalciumban gazdag táplálék, akár a tetemek csontjait is bekebelezik a puhatestűek – írja az Origo.

Ettől a csigafajtól különösen nehéz megszabadulni. Először 1969-ben jelentek meg az államban, majd hat évvel később kiirtották őket. A második észlelés 2011-ben történt, és a csigák tíz éven át jelen voltak.

Már négy hónapos korukban szaporodhatnak, és több ezer tojást raknak le többéves életük során– közölte a floridai Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (FDACS).

Ezek a csigák nagy távolságokra is képesek eljutni, amikor járművekre másznak, vagy az udvari szemétben bújnak el. Kedvezőtlen környezeti feltételek esetén a csiga beáshatja magát a talajba, és akár egy évig is inaktív maradhat– tette hozzá a minisztérium.

Az egészségügyi kockázatok, a mezőgazdaságban okozott károk és a faj kiirthatatlansága miatt az USA-ban illegális az állatok engedély nélküli tartása. Az FDACS munkatársa, Christina Chitty szerint a jelenlegi helyzet valószínűleg az illegális kisállat-kereskedelem miatt alakult ki. A szabadon engedett csigák gyorsan elszaporodnak a természetben. Több mint 500 növényfaj szerepel az étlapjukon és még a házakról is képesek leenni a festéket, hogy a héjképzéshez nélkülözhetetlen kalciumhoz jussanak.

A karantén június 24-én kezdődött, és még mindig érvényben van a floridai Pasco megyei New Port Richey-ben, mivel az FDACS ismét megpróbálja kiirtani az invazív állatokat. A karantén ideje alatt szigorúan tilos csigákat, vagy a szaporodásukat segítő termékeket (növényeket, kerti hulladékot, törmeléket, építőanyagokat, komposztot) szállítani a megjelölt térségben. Ha valaki afrikai csigát talál, azt jelentenie kell a hatóságoknak.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)