A rolleres – aki ezúttal egy kerékpáros felvonuláson vett részt – nem először lépte át jelentősen a megengedett sebességet. Rendőrségi információk szerint

már legalább két alkalommal cikázott az autók között 70, valamint 80 kilométeres sebességet meghaladva,

amit az elkövető által filmre vett és az internetre feltöltött videófelvételek is bizonyítanak.

A hatóságok azt is közölték: idén már több mint ezer elektromos roller vezetője bizonyult szabálytalannak. Az ellenőrzések tanúsága szerint már egy kisebb technikai átalakítás is lehetővé teszi, hogy ezek a járművek akár óránként 100 kilométeres sebességnél is gyorsabban haladjanak.

Belgium – ahol az elektromos rollerek már a legtöbb város közösségi közlekedésének is részét képezik – július elsejétől országosan érvényes szabályozást vezetett be ezen közlekedési eszközök használatára. Ennek értelmében

a rollerek legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, és csak 16 éven felüliek használhatják őket.

A rollereket egyszerre csak egy ember használhatja, utast szállítani tilos.

A szabályok bevezetését elsősorban a balesetek számának növekedése indokolta. 2019-ben 59 rolleres balesetet regisztráltak, de ez a szám 2021-ben már 1022-re emelkedett, és

közülük több halálos kimenetű volt.

A közúti biztonságot értékelő friss felmérés szerint a rollereseket érintő, személyi sérüléssel járó balesetek száma idén már eddig több mint háromszorosára nőtt országszerte, 96-ról 296-ra emelkedett.