Érdekes megoldással szegné kedvét a bűnelkövetőknek a Franciaország nyugati részén lévő Marne-et-Loire megye székhelye, Angers városa. A település vezetése ugyanis azt találta ki, hogy a bűnözők közmunka keretében tartsák rendben a szociális lakások környékét, az erről szóló partnerségi megállapodást már alá is írta a bérlakásokat üzemeltető társaság és a büntetés-végrehajtási integrációs és pártfogó felügyeleti szolgálat (SPIP).

Signature d'une convention de partenariat entre @ALH_49 et le SPIP du Maine et Loire en faveur des #TIG peines alternatives pour les auteurs de délits mineurs. L'office accueillera au sein de ses équipes de proximité et espaces verts des tigistes https://t.co/TKgx9w1bBZ pic.twitter.com/EuJXJVilMq — Angers Loire Habitat (@ALH_49) September 5, 2022



A bérlakásban élő bűnelkövetők esetében a kilakoltatás eddig is alkalmazott büntetés volt, amelyet Pontoise-ban és Nizzában is alkalmaztak már, Angers vezetése viszont más megközelítésből kívánja a dolgot kezelni.

A kezdeményezéssel ugyanis azt szeretnék elérni, hogy a közérdekű munkára ítéltek javíthassanak a szociális lakások bérlőinek mindennapjain, tehát tulajdonképpen két legyet ütnének egy csapásra, mivel a bűnelkövetőket is szankcionálják és ezzel egy időben a szociális bérlakásokban élők környezetét is szépítik és javítják a lakhatási körülményeiket.

A forradalmi büntetésről beszámoló Le Figaro hangsúlyozta, hogy a fent említett közmunka általában abból áll, hogy a bérlakások környezetét tartják rendben az elítéltek, továbbá összeszedik a szemetet és kisebb javítási munkákat is elvégeznek az épületeken. A közmunka időtartama az elkövetett bűncselekmény súlyosságától függ, 2-től akár 50 napig is terjedhet és a munkásokat a szociális bérlakásokat kezelő Angers Loire Habitat nevű szervezet önkéntes munkatársai tanítják be és a munkavégzést is ők felügyelik majd.

Jeanne Behre-Robinson, Angers alpolgármestere felhívta rá a figyelmet, hogy

a közmunkát a kisebb bűncselekmények elkövetői számára találták ki, ilyen például a lopás, a közlekedési kihágás, a szándékos erőszak és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények.

A polgármester helyettes úgy gondolja, hogy a rendszer működni fog és bízik benne, hogy hatékony lesz a bűnelkövetők visszaesés elleni küzdelmében. A módszer a l’Union sociale pour l’habitat elnevezésű, szociális lakásokat üzemeltető szervezet tapasztalatai alapján tényleg visszatartó erejű, mert míg a börtönbüntetéssel sújtott bűnözők 61 százaléka esik vissza és követ el újabb bűncselekményt, addig a közmunkára kötelezett elkövetők esetében ez az arány mindössze 34 százalék – olvasható a V4NA cikkében.