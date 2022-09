Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz virtuális sajtókonferenciáján egyben felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne hagyjon fel a világszerte több mint hatmillió halálos áldozatot követelő vírus elleni küzdelemmel.

"Még nem tartunk ott. De a végét már látni" - fogalmazott az etióp politikus. Az ENSZ szakosított szervezete a múlt héten jelentette, hogy a halálozási adatok 2020 március óta nem tapasztalt alacsony szinten vannak.

"Aki maratont fut, az nem áll le a célvonalat meglátva. Hanem gyorsabban kezd futni, minden maradék erejét beleadva. És így teszünk mi is" - húzta alá Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. "Mindannyian látjuk a célvonalat és győzelemre állunk, de ez volna a legrosszabb pillanat, hogy megtorpanjunk" - tette hozzá.

Ha nem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, több vírusvariánst, több halálesetet, több zavart és több bizonytalanságot kockáztatunk

- figyelmeztetett főigazgató.

Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője fontosnak tartotta kiemelni, hogy a szervezet továbbra is számít a koronavírus-járvány hullámaira, de a világnak most az oltóanyagokkal és a vírusellenes gyógyszerekkel olyan eszközök vannak a kezében, amelyekkel meg lehet előzni a súlyos megbetegedéseket.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz beszélt arról is, hogy a majomhimlős megbetegedések száma is csökken, mindemellett további erőfeszítéseket kért az államoktól a kór terjedésének megfékezésére. "Mint a Covid-19 esetében, nem most van a pihenés ideje, és nem válhatunk óvatlanná" - tette hozzá.