A T. rex korai rokonát azonosították

A faj két egyedének csontjait több mint húsz éve fedezték fel az egyesült államokbeli Új-Mexikóban lévő Zuni-medencében, a fajt azonban csak most határozták meg – olvasható az egyetem közleményében.

Mintegy 80-66 millió évvel ezelőtt a tyrannosauridák családjába tartozó hatalmas őshüllők éltek a Földön, köztük a Tyrannosaurus rex is. Az elődeikről szóló ismeretek azonban hiányosak voltak.

A Sterling Nesbitt paleontológus és kutatócsoportja által leírt faj törzsfejlődéstanilag

It was a great honor to witness the announcement of the newest member of the tyrannosaur family – Suskityrannus hazelae @AzMNH! This is an incredible find done by the folks @ZDIG_Official & others! pic.twitter.com/lDkvO2WdWz

— Brandon Nguyen (@brandonnguyen72) May 6, 2019