A világ legveszélyesebb szigetére látogatott, nem élte túl

A fiatal férfit azok a halászok látták utoljára, akik kitették őt az Andamán- és Nikobár-szigetekhez tartozó terület közelében november 16-án.

A mintegy 60 négyzetkilométeres Északi-Szentinel-sziget India felügyelete alá tartozik, ám ellenséges lakossága miatt gyakorlatilag autonómiát élvez.

Rendkívül érzékenyek a behurcolt betegségekre, és ellenségesek is az idegenekkel.

A 27 éves amerikai férfi hajón utazott a szigetig, majd kenuval folytatta útját – mondta el Dzsatin Narval rendőrségi szóvivő.

American tourist found dead in Andaman island, 7 persons have been arrested. Sources saying the victim visited Andaman & Nicobar Islands because he had a strong desire to meet Sentinelese tribes for preaching Christianity. https://t.co/QVquAUqptS

