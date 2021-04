Amerikában már az örökzöld fákat is elérte a rasszizmus vádja

Az új kabalafiguráról kellett volna szavazni egy portlandi középiskolában, ezt azonban elhalasztották, mert aggályok merültek fel vele kapcsolatban. Egy örökzöld fa lett volna az új szimbólum, az iskolai testület egyik tagja azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a fának köze van a lincseléshez – írja a V4NA Hírügynökség.

A lincselések áldozatai főleg a fekete bőrű emberek voltak a 19. és a 20. század idején az Egyesült Államokban, és őket sok esetben fára akasztották fel. A szóban forgó portlandi iskola egy olyan fekete bőrű aktivista, Ida Bell Wells-Barnett nevét viseli január óta, aki riporterként éppen a lincseléses esetekről tudósított.

A portlandi állami iskolákat tömörítő oktatási testület vezetője, Michelle DePass egy megbeszélésen azt hozta szóba, hogy felmerült-e valakiben is aggály a kabala ábrázolását illetően. Szerinte mindig vannak vakfoltok, és ez egy kivételesen nagy lehetett.

Egy másik testületi tag részéről kiderült, hogy szóba került a kabalánál annak az aggasztó vonatkozása. Martin Osborne szerint azonban ők úgy tekintettek a fára, mint az élet szimbólumára, nem pedig a haláléra. Arra is rámutatott, hogy az örökzöldet ábrázoló kabalának semmi köze nincs a lincselés szörnyű történelméhez az Egyesült Államokban, ráadásul a lincselésnél nem örökzöld fákra akasztották fel az embereket.

A jelenlegi állás szerint az iskola felveszi a kapcsolatot a névadó Wells-Barnett családjával, hogy megbeszéljék velük, mit szólnak az új kabalafigurához. Szavazni majd csak ez után fognak róla.

