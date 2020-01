Az óriási bakiból is pénzt csinált a Tesla

Remekül bevált ez a kampány is.

Ha addig nem is hallott valaki a Tesla Cybertruckjáról, a bemutató után garantáltan azok is erről beszéltek, akik korábban azt sem tudták, létezik a furcsa, elektromos pickup. Az ok nagyon egyszerű: a bemutató közben nagyon csúnyán leégett a Tesla ügyvezető-igazgatója, Elon Musk.

Mikor ugyanis be akarta mutatni, hogy a kocsi ablaka golyóálló, így pedig betörhetetlen, a bemutató nem sikerült, és az ablak összetört – írja az automotor.

Mikor pedig már lassan lecsengett volna a téma, a Teslánál még utoljára reagáltak az ügyre, méghozzá egy nagyon okos marketinghúzással. A balhéból ugyanis reklámot csináltak, és elkezdtek árulni egy pólót, melyen a betört ablaküveg látható – ezzel elmondásuk szerint célozva arra, hogy történelmi pillanat szemtanúi lehettünk, mert ilyet soha többet nem fogunk látni.

Hogy mennyire jól bevált a kampány, azt tökéletesen mutatja, hogy már csak S-es pólót lehet rendelni, a készlet többi részét azonnal elkapkodták. Mindezt annak ellenére, hogy egy pólóért 45 dollárt, azaz átszámolva 13 ezer forintot kért el a Tesla. Ez majdnem a fele annak az összegnek egyébként, amennyiért elő lehetett rendelni a Cybertruckot.