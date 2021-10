Bagossy Norbi, Nagy Viktor és Mádai Vivien is ott van az idei Highlights of Hungary nagykövetei között!

Idén is visszatér az ország legszeretnivalóbb, legizgalmasabb kezdeményezéseit és vállalkozásait díjazó Highlights of Hungary!

Ahogy a korábbi években, úgy 2021-ben is egyetlen mérce van, a kiválóság, mely összeköt minden magyart határon innen és túl. A Highlights of Hungary-ra a nagykövetek kategóriák nélkül jelölik azokat a kiemelkedő magyar teljesítményeket, melyek közül egy a közönség, egy pedig a nagyköveti díjat kaphatja meg februárban.

– Tavaly az előzetes várakozásainkat messze felülmúlta az egész évad iránti érdeklődés. Részben ez annak is köszönhető, hogy remek nagyköveteink voltak. Idén azt reméljük, hogy még a tavalyi eredményeinket is túlszárnyaljuk, a nagykövetek a maguk területén is rendkívül eredményes szereplők. Önazonosnak érzik a Highlights of Hungary célját, hogy népszerűsítsék az elismerés kultúráját – mondta Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója.

1. Bagossy Norbert

Fonogram-díjas zenész, énekes, Bagossy Brothers alapítója. A Highlights of Hungary a 2020-as évadtól kezdve a Kárpát-medence teljes területéről keresi a kiváló magyar teljesítményeket, így egyértelmű volt, hogy a nagyköveti csapatban is helyet biztosítanak számára. Idén a Székelyföldről érkezett Bagossy Brothers zenekar frontembere, Bagossy Norbert vállalta a nagyköveti szerepet.

2. Trunk Tomi

Szerző, YouTuber, Z generáció szakértő. Éppen hogy nagykorú, de már rutinos médiaszereplő. A 18 éves youtuber a kapocs a fiatal generáció és a márkák között, ösztönös tartalomgyártó, mellesleg pedig profi sportoló.

3. Nagy Viktor

Olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó, kapus poszton, Immunetec Proof Kft. alapítója

Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó idén bejelentette, hogy visszavonul. Kiemelten fontos számára az elismerés kultúrája, sportolóként pedig tudja, milyen fontos,hogy elismerjék az emberi teljesítményeket.

4. Mádai Vivi

Televíziós műsorkészítő. Egy ismerős arc, nem csak a képernyőről, hanem a nagyköveti listáról is – a Mokka műsorvezetője idén harmadszorra újrázik a Highlights of Hungary nagyköveteként. Színes egyénisége, harmonikus kisugárzása a nagyköveti csapat egyik alappillérét adja.

5. Trellay Levente

A 100sparks alapítója, a TELEP és a TELEP Galéria, valamint a BUDAPEST BÄGEL alapítója. A Highlights of Hungary legrégebbi nagykövete. Az ikonikus budapesti Telep Galéria és a Konyha tulajdonosaként a közösségi és kulturális élet egyik meghatározó szereplője. Szenvedélyesen járja a vidéket, ahol megfordul, ott közösségi terek születnek, ahol a társadalom különböző csoportjait próbálja egymáshoz közelebb hozni.

6. Gém Péter

A Dorko márka és a Dorko Vakvezető Kutyakiképző Központ alapítója. Magyar márkát a globalizmus korában fenntartani sem egyszerű, nemhogy felfuttatni, de Gém Petinek sikerült – a Dorko cipői már évek óta hódítanak itthon, nem véletlenül hordja a Halott pénz frontemberétől kezdve Fucsovics Mártonig rengeteg híresség és sportoló.

7. Nagy Anna

Az Egyszülős Központ alapítója és vezetője, Highlights of Hungary jelölt 2018-ban. A Highlights of Hungary-nél hagyomány, hogy korábbi jelölteket kérnek fel nagyköveti szerepre. Az Egyszülős Központ vezetője két éve jelöltként szerepelt, most pedig nagykövetként Nagy Anna mutathat be számára kiemelkedő teljesítményeket.

8. Margaret Ann Dowling

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Brand Irodájának vezetője. Az ír származású üzletasszony és médiaszakember 25 éve él Közép-Európában, Magyarországon. Margaret, mint hazánkban élő és Magyarországot jól ismerő külföldi származású szakember egy másfajta látószögből, mégis a Highlights szellemiségével tökéletesen összhangban tudja kiemelni és elismerni a számára kiváló magyar teljesítményeket.

9. Ókovács Szilveszter és Máthé Zsuzsa

Ókovács Szilveszter operaénekes, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Máthé Zsuzsa újságíró, a Szent István Intézet kommunikációs vezetője. Házaspárként, de egyszemélyes nagyköveti szerepben az operaénekes és televíziós szakember, Ókovács Szilveszter és Máthé Zsuzsa, médiaszakember, publicista -ez az első alkalom, hogy egy nagyköveti szerepet ketten töltenek be.

10. Highlights of Hungary csapata

„A Highlights of Hungary az évek során egy olyan inspiráló közösséggé fejlődött, amit a tudás, az alkotó energia, a teljesítmény köt össze, melynek frissessége, jövőformáló képessége felbecsülhetetlen értékkel bír. Mi büszkén visszük ezt a szerepet!”

A jelöltek listája januárban válik nyilvánossá, ezt követően februárban szavazhat majd a közönség. Ekkor dől el, hogy idén mely személyek, vállalkozások vagy társadalmi kezdeményezések kapják a Highlights of Hungary elismerést.

Idén ősszel a közönség is lehet nagykövet

Októberben és novemberben a közönségnek is van beleszólása a jelöltállításba! A Highlights of Hungary Facebook oldalán kommentben, valamint Instagram oldalán, a #hassalkossgyarapits hashtag használatával is felhívhatjuk a nagykövetek figyelmét a számukra fontos személyekre és vállalkozásokra.