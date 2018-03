Beengedte maga elé a bunkó autóst, az cserébe leszorította (videó)

Ráadásként még egy "büntető" fékezést is kapott.

A legtöbb autósnak a közlekedésről nem az udvariasság az első dolog, ami eszébe jut, az Autó-Motor magazin videója alapján viszont úgy tűnik, aki mégis megpróbálkozik vele, az is könnyen megjárhatja.

A következő történetet a lap egyik olvasója, Máté küldte, aki remekül összefoglalta a lényeget, ezért most át is adjuk neki a szót:

„Az úriemberrel a Fiumei úton találkoztam, beengedtem a megszűnő sávból, majd mikor ezt a villogóval megköszönte, refiztem egyet, jelezvén, hogy szívesen. Ezen ő annyira felháborodott, hogy kétszer is megpróbált leszorítani, áthúzva az autóját a sávomba (a második alkalommal, mikor „beszélgettünk” is, mellette voltam, így az sajnos nem látszik), majd mikor úgy döntöttem, inkább hanyagolom a kommunikációt, hiszen csak „orrba vágna”, leelőzött és még egy büntető fékezést is kaptam ajándékba” – írta le az esetet a fiatalember.

Az alábbi videón látható és hallható is a budapesti eset (a kék autót érdemes figyelni):

