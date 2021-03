Belefúródott egy madár egy indiai repülőgépbe

Az Air India Express légitársaság ATR-72-212A típusú gépe az indiai Csandígarhból tartott Dharamszalába a fedélzetén 32 utassal (más források szerint 45 utassal) – számolt be róla az Origo.

A repülő az ütközés után folytatta az útját, és rendben leszállt – írja az Aviation Herald. A balesetben senki sem sérült meg, de a gépen komoly sérülés keletkezett.

Air India Regional ATR-72 (VT-RKM) experienced major birdstrike (poss. raptor) while descending to Dharamsala Airport (VIGG) on flight #9I714 from Chandigarh. The flight with 45 passengers on board continued to land safely. https://t.co/66mbQZVR7l pic.twitter.com/I5JNt1baPs

— JACDEC (@JacdecNew) March 21, 2021