Bemutatkozott Putyin vadiúj limuzinja

Az orosz fejlesztésű járgány a régi-új elnök beiktatásán gördült végig Moszkva utcáin.

Szenat típusú, orosz fejlesztésű, vadonatúj luxuslimuzinnal gördült át hétfőn hivatalától a Nagy Kreml-palotába Vlagyimir Putyin, hogy ott letegye az elnöki hivatali esküt. Az új gépkocsi elnevezését Dmitrij Sugorjev, az elnöki autókonvojról készült dokumentumfilm alkotója árulta el hétfőn a Rosszija 24 hírtelevízióban. Korábban az orosz csúcsvezetés és biztonsági kísérete számára készült autókat a médiában a fejlesztési projekt neve alapján Kortezsként emlegették.

Sugorjev elmondta, hogy a 6,6 méter hosszú, 2 méter széles és 1,7 méter magas Szenat az Aurus autócsaládhoz tartozik, annak az „ékköve”. A V12-es motorral felszerelt, 860 lóerős „szörnyeteg” maximális nyomatéka 1470 Nm lenne, de az államfői járgányban a biztonság miatt visszavették 1000 Nm-re. A Szenatnak egyébként van egy szedán változata is, és hamarosan bemutatkozik az Arszenal elnevezésű mikrobusz is. Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter pedig kijelentette, hogy a jövő év végére mindezek mellé elkészül a terepjáró is, a Komendant.

A Kortezst 2012-ben Putyin utasítására indították el Oroszországban, a Központi Gépjármű- és Autóhajtómű-ügyi Kutatóintézet (NAMI) részvételével. A projektet 12,4 milliárd rubel (több mint 52 milliárd forint) állami befektetéssel hozták létre. Orosz sajtóértesülések szerint a kormányzat április közepéig 16 ilyen gépkocsit kapott, arról viszont, hogy a járműveket milyen védelemmel szerelték fel, nem hangzott el tájékoztatás.

Manturov úgy nyilatkozott, hogy az autók iránt, amelyek várhatóan már jövőre kaphatók lesznek kereskedelmi forgalomban is, magánszemélyek részéről is nagy az érdeklődés. A miniszter szerint

a több mint 10 millió rubelbe (42 millió forint) kerülő gépkocsik 20 százalékkal olcsóbbak a Rolls-Royce-oknál vagy a Bentleyknél, viszont drágábbak az alapfelszereltségű S-osztályú Mercedesnél.

Az Izvesztyija felhívta a figyelmet, hogy a saját autógyártással rendelkező országok vezetői hivatali gépkocsiként rendszerint a hazai ipar termékeit részesítik előnyben. A cikk szerint így van ez Kínában, az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Csehországban, Japánban és Indiában is.

Az első orosz elnök, a néhai Borisz Jelcin a második világháború utáni szovjet vezetőkhöz hasonlóan egy időben ZIL gépkocsikkal szállíttatta magát, de 1997-ban áttért a Mercedesre. Ezzel a hagyománnyal Putyin, valamint Dmitrij Medvegyev volt államfő és újrajelölt miniszterelnök most szakított.

