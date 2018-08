Bemutatták Meghan Markle viaszmását

Ugyanolyan smaragdzöld ruhában ábrázolja a 37 éves amerikai színésznőt, mint amilyet eljegyzése bejelentésének napján viselt.

Tíz nappal Harry herceg és Meghan Markle esküvője előtt, szerdán bemutatták a menyasszony viaszmását a londoni Madame Tussauds panoptikumban, a brit főváros egyik leglátogatottabb idegenforgalmi nevezetességében.

A viaszszobor ugyanolyan smaragdzöld ruhában ábrázolja a 37 éves amerikai színésznőt, mint amilyet eljegyzése bejelentésének napján viselt. A menyasszony kezén látható annak a gyémánt jegygyűrűnek a másolata is, amelyet a herceg tervezett kedvesének.

Meghan Markle viaszbábujának elkészülte alkalmából frissült – szakállt kapott – Harry viaszmása is, amely eredetileg a herceg 30. születésnapjára készült.

A jegyespárral legkorábban egy nappal a május 19-i esküvő előtt szelfizhet a nagyközönség. A frigy napján ingyen léphetnek be a panoptikumba a Meghan és Harry nevű látogatók.

A londoni panoptikum New York-i testvérintézménye is szerdán mutatja be saját Meghan-mását.

A hercegi frigy közeledtével bemutatták a windsori Legolandban a windsori kastély és az egybekelés napján ott tervezett esküvői menet 60 ezer Lego-kockából készült mását. A megörökített jelenetben a hercegi jegyespár lovak vontatta hintón közeledik a windsori kastély felé, miközben menetüket 500 néző figyeli, köztük a királyi család tagjai.

A kastély és az esküvői menet 11 makettépítő 752 órányi munkájával készült mása állandó attrakció lesz az igazi windsori kastélytól mindössze öt kilométerre fekvő élményparkban.

