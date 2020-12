Biztonságban megérkezett Kambodzsába a világ legmagányosabb elefántja

A repülőtéren éneklő buddhista szerzetesek üdvözölték hétfőn, ezután elindították új otthona, a rezervátum felé.

Biztonságban megérkezett Kambodzsába Kavan, amelyet a világ legmagányosabb elefántjának neveztek el, mert évekig élt egyedül egy pakisztáni állatkertben.

A repülőút előtt koronavírus-tesztet végeztek rajta. Amint az elefántot szállító hatalmas fémketrec a fedélzetre került, Kavan megkapta a hétórás útra elegendő 220 kilogrammnyi ellátmányát.

„Az utat jól viselte, evett és egy kicsit aludt is, állva. Tapasztalt utazóként viselkedett, a repülés eseménytelen volt, ez minden, amire elefánt költöztetésekor az ember vágyik” – mondta el Amir Khalil állatorvos, aki elkísérte Kavant.

A 36 éves, 4080 kilogrammos elefánt érkezését hivatalos emberek, környezetvédők és buddhista szerzetesek várták a repülőtéren, az utóbbiak imákat énekeltek az állatért.

Az elefántot egyéves korában kapta Srí Lankától ajándékba az iszlámábádi Marghazar állatkert, ott élt partnerével, a nőstény Szahelivel, amely azonban 2012-ben kimúlt. Azóta Kavan volt az egyetlen elefánt a karámban.

Csőd miatt a bíróság augusztusban elrendelte az állatkert bezárását, a még ott élő állatok elhelyezésén a Négy Mancs állatvédő szervezet dolgozott.

A szervezet szerint kevés elefántot szállítottak eddig repülőgépen, az előkészületek ezért komoly erőfeszítést igényeltek. A szakértőkből álló csapat három hónapon át napi háromszor trenírozta Kavant, hogy biztonsággal ki- és be tudjon szállni a gigászi szállítókabinba, melybe építettek egy olyan rendszert is, ami akár 200 liter vizeletet is tárolni képes.

Kavanról idén megállapították, hogy egészségtelen, napi 250 kilogramm cukornádból álló étrendje miatt veszélyesen elhízott. Az állatorvos segítségével 450 kilogrammot fogyott három hónap alatt, így mozgékonyabban, karcsúbban, már csak valamivel több mint négytonnásan hagyhatta el vasárnap az állatkertet.

Hétfő délután teherautó vitte Kavant egy északkambodzsai táborhelyre, ahol kedden elhagyhatja a ketrecet. Új otthonában mintegy 600 ázsiai elefánt él.

Cher amerikai énekes-színész állatvédő szervezete, a Free the Wild, a Négy Mancs, valamint Eric Margolis újságíró és aktivista együtt dolgozott Kavan elszállításán, ami nagyjából 400 ezer dollárba (120 millió forint) kerül. A színész dokumentumfilmet is forgat a mentőakcióról.

A kambodzsai környezetvédelmi minisztérium közleménye szerint a Kavan még sokáig élhet, „hozzájárulhat a populáció génállományának gazdagításához”.