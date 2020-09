Családi trófea lett a kétméteres, rekorder harcsából

Megdőlt a harcsarekord a Rakacai-tavon, amelyet 2014. augusztus 26-án állítottak fel. A fiatal horgász, Szabó Martin és barátja másfél óráig küzdöttek, mire sikerült kifárasztani és a csónakba emelni a hatalmas halat.

Idén augusztus végén sikerült Szabó Martinnak egy 67 és fél kilós, több mint két méteres harcsát kifogni – írja a Boon.hu. A fiatal pecás jó ideje gyakorolja a bojlis pontyhorgászatot, nem is eredménytelenül. Rögtön érezte, hogy nem mindennapi hallal van dolga – mondta a horgász. Mivel a nyílt víz felé vette az irányt, gyorsan csónakba szálltak barátjával és kezdetét vette a fárasztás.

Először nem tudták, mi kerülhetett a horogra, körülbelül 45 perc után sikerült megpillantani, először nem is hittek a szemüknek. A hatalmas harcsával másfél óráig küzdöttek, mire sikerült a csónakba emelni.

Martin felszerelése egy 3,60 méter, 3lb-ás bot 25-ös főzsinórral, ami miatt nem igazán erre a halra van tervezve. Még ehhez hasonló méretű halat sosem fogott eddig, örök emlék marad számára és nagyon hálás érte – hangsúlyozta.

A természet szeretete

A természethez való vonzódása, a tópart az élete szerves része. Kétéves korában már az édesapjával járt horgászni, négyévesen pedig már maga is pecázott kisebb halakra – mondta a most 19 éves Martin. Egy pár éve már egyedül is kijár, többnyire a Rakacai-tóra, hiszen az van közel Meszeshez, a lakóhelyéhez.

Nem csak édesapja, a nagyapja is legendásan nagy horgász, úgymond családi örökség ez az ő esetében

– mesélte. Magán tavakra is elmegy időnként, de a fő bázis Rakaca. Hobbijának hétvégén hódol, mivel hétköznap dolgozik, ha ideje engedi, több napra is átadja magát a szenvedélyének. Baráti társaságban jobban telik az idő és legalább ketten kellenek, hogy segítsék egymást, ami ez alkalommal be is bizonyosodott. Illetve mindig őrzi valaki a botot, amíg a másik elmegy megenni egy tál meleg ételt vagy egyéb teendőit végzi. Váltják egymást, nehogy lemaradjanak a kapásról – fejtette ki. A monstrum harcsát igazságosan elosztották és még a karácsonyi menübe is jut majd belőle.