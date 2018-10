Egykori republikánus elnökökkel került egy festményre Donald Trump

A Fehér Ház egyik festményén Donald Trump elnök látható egykori tekintélyes republikánus elnökök között – derítette ki az amerikai Time magazin legfrissebb számában.

Az Egyesült Államok elnökét a festő olyan tekintélyes republikánus elnökök körében ábrázolta, mint például Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. W. Bush.

One other revelation from tonight's @LesleyRStahl interview with @POTUS is 'The Republican Club' portrait by cowboy painter Andy Thomas is on a wall in the @WhiteHouse. https://t.co/KZZy60RQBw pic.twitter.com/AbCdDHFjHB

— Steve Herman (@W7VOA) October 15, 2018