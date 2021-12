Elhunyt Edward Shames háborús veterán, az Easy század utolsó tisztje

Elhunyt 99 éves korában Edward Shames második világháborús amerikai veterán, az Easy század utolsó még életben maradt tisztje, akit Az elit alakulat című HBO-minisorozatban ismerhetett meg a közönség.

Gyászjelentése szerint Shames norfolki otthonában, békésen hunyt el pénteken.

Ott volt a normandiai partraszállásnál, önként jelentkezett a Pegasus-akcióba, és az Easy századdal küzdött a Market Garden-hadműveletben és a bulge-i csatában, a belgiumi Bastogne-ban. A 101-es hadosztályból elsőként ő lépett be a dachaui koncentrációs táborba, pár nappal felszabadulása után.

