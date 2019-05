Először találkozott 103 éves anyukájával egy 81 éves nő

A Dublinban született Eileen Mackent csecsemőkorában örökbe adták és

Macken tavaly felvette a kapcsolatot az ír RTÉ Radio 1 csatorna egyik műsorának készítőivel, hogy elmesélje történetét a hallgatóságnak.

Tavaly augusztusban aztán egy genealógus azzal hívta fel a 81 éves asszonyt, hogy megtalálta az édesanyját Skóciában.

– idézte fel a háromgyerekes Eileen.

#Scotland #Mum Well not embarrassed to say that I was greetin when I saw this. So happy for everyone. Searching for her Mammie since she 19😢

Irish woman Eileen Macken finally meets 103-year-old mumhttps://t.co/TZUX3gnVh3

— Deirdre McIntosh (@deewallace32) May 10, 2019