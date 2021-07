Ezek a magyar borok végeztek a legjobb helyen az egyik legrangosabb bormustrán

Több magyar bornak is sikerült kitűnnie a tekintélyes mezőnyből a világ egyik legrangosabb borversenye, a Decanter World Wine Awards (DWWA) idei megmérettetésén, amelyről egy Best In Show nagydíjat, 4 platina és 15 aranyérmet is elhoztak a magyar borászatok – közölte az MTI-vel szerdán a Kreinbacher Birtok.

Mint írták, a nemzetközi borversenyre idén rekordszámú 18 093 tétel érkezett 56 országból. A szerdán közzétett eredmények szerint a szervezők összesen 50 Best in Show, 179 platina és 635 aranyérmet osztottak ki. Míg tavaly 1 Best in Show, 5 platina és 12 arany minősítést hoztak el a magyarországi borászatok, idén 1 Best in Show, 4 platina és 15 aranyat nyertek el 40 ezüst és 32 bronz mellett. A rangos versenyen az egri St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet 2017-es Nagy-Eged Dűlő Grand Superior egri bikavére kapott Best In Show nagydíjat. Platinaérmet négy tokaji borászat nyert: a Patricius Borház 2017-es 6 puttonyos aszúja, a Grand Tokaj 2014-es 5 puttonyos aszúja és 2013-as Eszenciája, valamint a Juliet Victor birtok 2017-es 6 puttonyos aszúja. A somlói Kreinbacher Birtok, amely hetedik éve szerepel pezsgőivel az éremlistán, Prestige Brut pezsgője mellett a Furmint Selection 2017 tétellel is aranyat hozott el, amely borral eddigi legjobb eredményük – hangsúlyozzák a közleményben, amely szerint a birtok két ezüstérmét a Brut Classic és a Hárslevelű Selection 2017 kapta, a Rosé Brut pedig bronzot ért. Aranyérmet hozott el még a Paangold borászat 1999-es 5 puttonyos sárgamuskotály aszúja, a Royal Tokaji 2017-es 5 és 6 puttyonyos aszúja, a Balassa Pincészet 2017-es Betsek Kvarc Szamorodnija, a Gizella Pincészet 2018-as Szamorodnija, a Pajzos pincészet 2016-os tokaji aszúja, a Heumann pincészet 2016-os Trinitás Francja, a Tornai Pincészet 2019-es Top Selection Traminije, a Juliet Victor birtok 2018-as Király és Bomboly Furmintja, a tokaji Dobogó

pincészet 2017-es Furmintja, a Vesztergombi pincészet 2017-es Vintage bora, és a Sauska 2017-es Cuvée7Siklós bora. A Decanter World Wine Awards versenyén a tételek elbírálásához csaknem 170 elismert szakértő gyűlt össze Londonban, a két hétig tartó vakkóstolón 44 Master of Wine és 11 Master Sommelier is pontozott. A borokat a megszokott, 100 pontos skálán értékelték. A szigorú zsűrizés során aranyérmet kizárólag 95 pont felett adtak, majd az aranyérmeseket újrakóstolva választották ki a platinummal jutalmazott tételeket (97-100 pont).