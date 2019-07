Fekete szörnyhalat fogtak a Balatonban

Vastag szája, dülledt szeme, punkos hátúszója és fekete színe miatt beleillene egy fantasy filmbe is. Balatonmáriafürdőn fogta ki egy horgász 2019. július 11-én, Kisbán Kázmér pedig lefotózta.

A nagyjából 13-14 cm hosszú kishal mindenkit meglepett a környéken – írja a likeBalaton. Ilyen színűt ritkán látni a Balatonban, nem is tudta hová tenni a Balatonmáriafürdőn pecázó horgász sem, aki kiemelte a vízből. Meglepődve mutatta az ott fürdőző Kisbán Kázmérnak, aki profi fotós lévén azonnal megörökítette a különleges élőlényt.

„Balatonmáriafürdőn dél tájban a mólónál szárítkoztam, amikor a horgászok nézegették a furcsa halat. Rögtön lencsevégre is kaptam, nekem is teljesen új volt a látványa. Aztán visszadobták a tóba, élt a kis fekete hal” – nyilatkozta a likeBalatonnak Kisbán Kázmér, aki meg is osztotta közösségi oldalán a képeket és azonnal elindult a találgatás, hogy mi lehet ez.

Ebéd előtt egy jót fürödtem, a mólónál a horgászok egy érdekes halat mutattak, ami teljesen új volt nekik is… Vajon mi lehet !? :-O Közzétette: Kázmér Kisbán – 2019. július 11., csütörtök

Nos, ez egy folyami géb nászruhában.

Specziár András, a MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa néhány évvel ezelőtt beazonosított egy ilyen halat, amelyről a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján ez olvasható:

„A folyami géb hímje tud ilyen fekete lenni ívási időben. Ilyenkor a hal morfológiája is kicsit megváltozik (mintha más faj lenne), például erősebbek lesznek az állkapcsok, ami a territorialitást segíti”

– írta Specziár András.

A folyami géb egyébként egy olyan invazív hal, amelyet csillapíthatatlan étvággyal, nagy szaporasággal és elképesztő alkalmazkodóképességgel áldott meg a természet, a Duna már tele van vele. Szakértők szerint a gébfajok a klímaváltozás és a megnövekedett hajóforgalom miatt szaporodtak el. Keveset mozognak, jellegzetesen fenéklakó halak, a süllők és más ragadozók viszont szívesen fogyasztják.

Az ívási időszakban (április és július között) a hím fekete színt ölt, úszói pedig sárga szélűek lesznek (jól látható a fotón is). Az íváshoz a hím vájja ki a fészket, aztán pedig őrzi és gondozza az ikrákat. Tápláléka apró rákokból, puhatestűekből, kishalakból és a fenéken élő apró állati szervezetekből áll.

A gébek nagy része a Fekete-, az Azovi- és a Kaszpi-tenger vidékéről származik, illetve a tengerekbe ömlő folyók alsó szakaszain, torkolati részein lévő partközeli, sekélyebb vizekben élnek. Tapadókorong-szerűen összenőtt hasúszóikkal rá tudnak cuppanni, kapaszkodni a függőleges tárgyakra is, ezért elképzelhető, hogy hajókon megtapadva jutottak a magyar vizekre.

Kifogtak már feketeszájú gébet is a magyar tengerből, amely szintén fekete nászruhát viselt és megjelenése ugyancsak a Duna felől, a Sión valószínű.