Felújítás okosan: hogyan rendezzük be a fürdőszobát?

A tér adottságaihoz és az egyéni szokásokhoz igazodunk a fürdő megtervezésénél, ám a felújítás során még sok más szempontot ajánlott figyelembe venni.

A Lakáskultúra ezúttal az okos fürdőszoba felújítás alapjait vette sorra. Ezúttal nagyszerű tippek és tanácsok következnek a fürdőszobai világítás, a WC valamint a mosó- és szárítógépek helyes kiválasztásához.

Világítás

Ha a fürdőszobának nincs saját ablaka, illetve egy sötét lichthófra néz, akkor különösen fontos, hogy körültekintően tervezzük meg a világítást. Az álmennyezetbe süllyesztett vagy önállóan falra szerelhető LED-panelek kifejezetten vizes helyiségekbe szánt típusai tökéletesen gondoskodnak az általános világításról, és ezt kiegészítik a mosdó fölötti tükör két oldalán elhelyezett lámpák. Persze ezenkívül is felszerelhetünk falikarokat, és játszhatunk a rejtett fényekkel, például a kád alsó vonalában, a szekrények alatt, a falfülkékben. Természetes fényt juttathatunk a helyiségbe, ha egy nem teherhordó falon opálüvegű belső ablakot vágunk, de akár egy egész falszakaszt is kiválthatunk ilyen üveggel. Amennyiben van rá lehetőség, egy napfénycsatorna kialakításával szintén behozhatjuk a fényt a fürdőbe. Az említett megoldásoknak köszönhetően nem szükséges minden alkalommal felkapcsolni a villanyt. A napfény hiányát szépen ellensúlyozza az egészen világos, fényes burkolat, fényes krómcsapokkal és kiegészítőkkel.

WC

Alapvetően két okból kerül WC a fürdőbe: ha kimondottan sok a szabad tér, illetve ha nincs e célra különálló helyiség. Ideális esetben nem csak a fürdőszobában van WC, hiszen lényeges, hogy a családtagok párhuzamosan használhassák a két helyiséget. Ám ha tágas a fürdő, és az ejtőcsőnek megfelelő lejtést lehet adni a födémben, érdemes beállítani ide is egy WC-csészét, amely formavilágában, színében passzol a kádhoz és a mosdóhoz. Persze ügyeljünk arra, hogy ne központi helyre kerüljön. Több megoldás is szóba jöhet. Nagyobb térben építhetünk egy parapetfalat, amelynek egyik oldalára a mosdót, másik oldalára a WC-t szereljük, de az ajtó mögött felhúzott pengefal mögött is megbújhat a WC. A zuhany fala szintén állhat a térben, takarva a WC-t. Kissé bonyolultabb tervezést igényel, ha extra szanitereket szeretnénk elhelyezni a fürdőszobában.

Manapság kevés otthonban található bidé és piszoár, pedig a mindennapi higiénia fontos kellékei. Elhelyezésüknél arra kell figyelni, hogy a WC és a bidé között legalább 40 cm távolság legyen. A piszoár éppúgy megbújhat egy kisebb térelválasztó fal mögött, mint a WC.

A gépek elhelyezése

Sok lakásban nincs háztartási helyiség, ezért bizonyos gépek a fürdőbe kerülnek. A mosó- és szárítógépek szélessége és mélysége egyaránt 60 cm, magasságuk pedig körülbelül 85 cm, tehát elég nagy helyet foglalnak, még úgy is, ha a két gépet egymásra tesszük. Jó megoldás, ha egyedileg gyártatott szekrényben rejtjük el a készülékeket. A méretre készített bútor legyen kicsit nagyobb, hogy itt tárolhassuk a felmosóvödröt, a szárítót és a tisztítószereket is. Néhány lakásban egy pengefal és a hozzá gyártott ajtó takarja a gépeket. Ilyenkor a fal minimum 70 cm mély, hiszen a mosógép saját méretén túl kalkulálni kell a hidegvíz-bekötés és a lefolyócső helyigényével, nem lehet a mosógépet teljesen a falig tolni. A harmadik elhelyezési mód, hogy a pult alá csúsztatjuk be a gépeket. Ez esetben is 70 cm-es mélységgel számoljunk. Így ha a falhoz ér a mosdó, elöl marad közel 20 cm – mivel ezen át kell hajolni, ilyenkor inkább léptetjük a bútort, tehát egy keskenyebb szakaszra ültethetjük a mosdókat, és a mélyebb rész alá megy a mosógép. Praktikus megoldást jelenthet egy 45 cm mélységű gép, amelynek ugyan kisebb a dobmérete, de nem foglal akkora helyet. A felül töltős mosógépeknél 70-80 cm-es hely szükséges a bepakoláshoz, ezt vegyük figyelembe a szekrény tervezésénél.

A tisztálkodási kellékek tárolása

Érdemes már a kezdet kezdetén gondolni a piperecikkek, törülközők, borotvák, hajszárítók, tisztítószerek és egyéb apróságok tárolására. Faliszekrényben vagy a mosdó alatti korpusz fiókjaiban, átlátható módon rendezzük el a mindennapokban fontos tárgyakat. A 20 cm mély fali elemekben kényelmesen elférnek a gyógyszerek, krémek és sminkeszközök. Praktikus kisbútor a mosdó feletti tükrös szekrényke, de a süllyesztett WC-tartály mögötti területet is hasznosíthatjuk tárolásra.

