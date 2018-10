Hamarosan a Colosseum szívét is restaurálják

Valaha emberek ezrei dolgoztak az amfiteátrum alagsori termeiben, amelyeket nem látogathatott a nagyközönség. Ez viszont hamarosan megváltozik.

A Colosseum külső falainak restaurálása után két évvel a küzdőtér alatti termek és folyosók helyreállításával indul a felújítás második szakasza ezen a héten – jelentette hétfőn az Il Messaggero című római lap.

Az ókori amfiteátrum alagsori termeit eddig nem látogathatta a nagyközönség, pedig

„óriási a jelentőségük, ezek jelentik a komplexum szívét, segítenek megérteni a látogatóknak a Colosseum bonyolult műszaki megoldásait”

– írja az újság, hozzátéve, hogy a pincehelyiségekben valaha emberek ezrei dolgoztak.

Az aréna alatti termek restaurálásával együtt rendbe hozzák a műemlék áramellátását is. A felújítás második szakasza várhatóan 2019 végére fejeződik be, addigra kialakítanak egy látogatóközpontot is a Caelius-domb lábánál.

Róma első számú szimbólumának megóvását Diego Della Valle nagyvállalkozó, a Tod’s luxuscikkgyártó tulajdonosa 25 millió euróval (8 milliárd forint) támogatja, cserébe 15 évre kihelyezheti cége logóját az évi 7 millió látogatót fogadó amfiteátrumnál.

Borítókép: AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE