Hatezer éve kőbe vésték egy csillag haláltusáját

A régészek csaknem fél évszázada találták a kőbe vésett rajzolatot a Kasmírban lévő Burzahama lelőhelyen, ahol a legrégebbi település időszámítás előtt 4300 körülre tehető. A rajzolaton két vadász, egy bika és az égen két sugárzó korong látható, utóbbiakról korábban azt feltételezték, hogy két napról van szó.

Mayank Vahia, a mumbai Tata Kutatóintézet munkatársa valamint indiai és német asztrofizikusokból álló csoportja azonban nem fogadta el ezt a magyarázatot. „Úgy véltük, hogy olyan objektum lehetett, amely megjelent és megragadta a művész figyelmét” – idézi Vahiát a The Guardian internetes kiadása.

Az Indian Journal of History of Science című tudományos szaklapban megjelent tanulmányukban a kutatók kifejtették elméletüket, amely szerint

A káprázatos robbanásokkal haldokló csillagok, vagyis szupernóvák olyan jeleket bocsátanak ki, amelyek évezredeken át sugároznak az univerzumon át, így lehetővé teszik a csillagászok számára, hogy kövessék őket.

Astrophysicist Mayank Vahia & @TIFRScience colleagues believe a rock painting from 3600 BC. found in the Kashmir region is the oldest record of a supernova and likely the oldest sky chart ever drawn. https://t.co/2a2UoAlbyC#MondayMotivation#SuperNova pic.twitter.com/DlccrAUSrB

