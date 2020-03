Két napig a kutyája vigyázott az elveszett kislányra

Épségben találták meg azt a négyéves kislányt, aki alabamai otthonából tűnt el 48 órára. A gyerek sétálni indult, és eltévedt az erdőben, két napon keresztül a kutyája vigyázott rá – írja az Origo.

A 4 éves Evelyn „Vadie” Sides Alabama államban él, múlt hét szerdán tűnt el. A kutyáját, Lucyt sétáltatta a hátsó kertben, egy 70 éves nő vigyázott rá. Az asszony állítólag csak egy pillanatra fordította el a fejét, a kislány pedig eltűnt a hátsó kertből.

A család és a rendőrség a legrosszabbtól tartott, miután az államban nemrég gyilkosság történt, megöltek egy főiskolást.

Azonnal keresni kezdték a gyereket, több száz önkéntes is csatlakozott a rendőrökhöz, valamint bevetettek drónokat és nyomkereső kutyákat is – írja a Telegraph.

Evelyn Vadie Sides Wiki – Bio

Evelyn Vadie Sides is an Alabama girl who “essentially disappeared” while walking her dog a day earlier. She vanished while walking her dog in a rural Lee County area. #EvelynVadieSideshttps://t.co/USwEWlyeL7 pic.twitter.com/WX4oviZd8a

— ItsBiography (@itsbiography) March 27, 2020