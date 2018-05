Kihirdették az MVM Edison Light Up! innovációs pályázat nyerteseit

A beérkezett 118 pályamunka közül 12 került ki győztesként, melyeket 1 millió Ft nyereménnyel díjaztak, és lehetőséget kaptak, hogy részesei legyenek az inkubációs mentorprogramnak.

Parabolikus napkollektort, IORA Smart Systemet, e-zászlót és EnergyAL-t gyártó vállalkozások nyerték az MVM EDISON Light Up! energetikai startup idei versenyét. Az MVM Csoport által második alkalommal kiírt pályázat fináléjában ezúttal is tizenkét döntős versenyzett a zsűri és az inkubációs cégek képviselői előtt. A Budapest Music Centerben május 10-én rendezett záró show legjobbjai legfeljebb 50 millió forint összegű magvető befektetést és akcelerációs szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A PestiSrácok.hu négy részes videósorozatban mutatja be a nyertes innovációkat.

Az MVM EDISON LIGHT UP! tavaly októberi felhívása év végéig várta azoknak az innovátoroknak a jelentkezését, akik clean energy, energy efficiency, IoT, Big Data és mesterséges intelligencia témakörhöz kapcsolódó ötletükkel ez idáig nem álltak a nyilvánosság elé. A beérkezett pályázatok első körös értékelése után tizenkét projekt került a döntőbe; az ötletgazdák 1 millió forintos fejlesztési támogatásban részesültek, egyúttal továbbjutottak a második forduló mentorprogramjába is. A két hónapos képzés ideje alatt az IBM és az MVM Csoport inkubátorcége, a Smart Future Lab Zrt. (SFL) közös szakembergárdája személyre szabott segítséget nyújtott a csapatoknak. A programot záró végső megméretést követően a nyertes projektek szerződéses ajánlatot kapnak az SFL-től, annak érdekében, hogy a startup vállalkozások az energetika területén működő sikeres piaci szereplővé válhassanak.

A videót készítette: Szabó Fruzsina Anna és Tihanyi Rita

Borítókép: Facebook