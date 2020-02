Konzervdobozként akarták kinyitni az autót az oroszlánok (videó)

Mi a legrosszabb, ami történhet egy szafarin? A kérdésre több jó választ is elfogadnánk, de az egyik biztosan az, hogy az oroszlánok megpróbálják kinyitni az autót.

Az alábbi, közel fél évvel ezelőtt készített, de valamiért az internetet csak most körbejáró felvételen is hasonló történt, csak itt ráadásul az egyik oroszlán fel is mászott a kocsira – írja az Autó-motor.

És valami nagyon nem tetszhetett nekik a járművön, mert tényleg mindent bevetettek, hogy konzervdobozként nyissák ki a tömött kocsit.

Végül, közel két perc alatt sikerült meggyőzni a tetőn álló oroszlánt, hogy jobb neki a szabadban, így megmenekült nagy nehezen az autó, és bár nem sokon múlt, végül senkinek nem lett baja, és senkiből nem lett oroszlánvacsora.

Borítókép: illusztráció