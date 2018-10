Lemondott a levadászott páviáncsaláddal pózoló vadvédelmi tisztviselő

Blake Fischer, az idahói halászati és vadászati megbízott szeptemberben vadászott Afrikában. A kormányzóhoz eljuttatott lemondólevelében bocsánatot kért az állam vadászaitól és halászaitól, elismerte, hogy nem viselkedett sportemberként, nem viseltetett tisztelettel az elejtett vadakkal szemben, és sajnálja, hogy ilyen fotók kerültek róla nyilvánosságra.

C.L. Otter kormányzó, aki 2014-ben nevezte ki Fischert a halászati, vadászati és vadvédelmi kérdésekkel foglalkozó héttagú bizottságba, hétfői közleményében elítélte Fischer viselkedését.

A tisztviselőt ábrázoló fotók egyikén egy leölt páviáncsalád, köztük egy kölykét átkaroló páviánanya teste mellett áll. Azok a fotók is felháborodást okoztak, amelyeken egy Namíbiában elejtett zsiráf és egy leopárd a zsákmánya.

Idaho Fish & Game Commissioner Blake Fischer went to Namibia, murdered at least 14 animals, including an entire family of baboons, a giraffe & a leopard, then boasted about it online with pics (graphic). Several former Commissioners demand his resignation https://t.co/ePrnhBrbNw pic.twitter.com/Iw4LoPB1X4

