Megfosztanák karácsonyi ajándékaiktól a rászorulókat a vallásellenesek

Megfosztanák a karácsonyi örömöktől a rászoruló gyerekeket egy vallásellenes szervezet Amerikában – hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség. A Freedom From Religion Foundation (FFRF) panaszt tett a kansasi Liberty Middle Schoolnál, amiért az oktatási intézmény részt vett az evangélikus egyház által szervezett adománygyűjtési programban. Ennek során a diákok cipősdobozba gyűjtötték az ajándékokat a szegényebb sorsú gyerekeknek.

Az alapítvány arra kérte az iskolát, hogy ne vegyen részt többé ebben a projektben, sem bármi olyan szervezésben, amely a kereszténységet népszerűsíti.

Az intézmény pedig engedett a nyomásnak. A tankerület főfelügyelője, Tony Helfrich szerint eddig nem tudták, hogy mennyire „szektás” a kezdeményezés jellege.

A big well done to S6 who organised the donation of over 80 shoeboxes for the @SamaritansPurse Operation Christmas Child appeal. A great effort! #caritasaward @SCESDirector @stninianshs @rcagyouth @DavidKillin pic.twitter.com/r9FjMChEIp

Az Operation Christmas Child nevű adománygyűjtő akciót az evangélikus Samaritan’s Purse szervezi. Ezt a vallásellenes alapítvány egyenesen szektás vallási szervezetként jellemezte.

Az FFRF szemét valószínűleg az szúrta, hogy a cipősdobozokban az ajándékok mellett egy kis füzet is volt, amely Jézus Krisztusról szólt. Ráadásul a Samaritan’s Purse oldaláról kiderül, hogy számos megajándékozott gyermek fordult a vallás felé, és csatlakozott hozzájuk.

To celebrate National Collection Week this Monday, @Franklin_Graham packed a shoebox with his daughter @CissieGLynch & granddaughter Margaret! Watch to see what items were packed with love in Jesus’ Name.

Discover more gift suggestions by visiting here: https://t.co/GbEmGIfnEE pic.twitter.com/eRRe9rFfNL

— Operation Christmas Child (@OCC_shoeboxes) November 15, 2020