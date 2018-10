Megjelent a Facebook saját kütyüje

A Portal nevű eszköz 10,1 hüvelykes képernyővel bír, nagyobb verziója 15,6-os. Az eszköz igazi újdonságot nem hozott magával.

Megjelent a Portal, a Facebook új eszköze – számol be róla a maszol.ro. Az eszköz specifikusan a Facebook Messengeren keresztüli videohívások folytatására lettek kitalálva – olvasható az Origo cikkében.

A Maszol írása ismerteti: gyakorlatilag arra jó a Portal, hogy egy képernyő előtt videóchateljünk, amely egyébként lekövet minket, amennyiben mozgunk, vagy a mikrofonja elnyomja a háttérzajt, ha távolabb megyünk tőle. Messengeren lehet tartani a kapcsolatot, persze azokkal is, akiknek nincs Portaljuk. Az Origo hozzáteszi, hogy elérhető jó néhány alkalmazás és szolgáltatás a Portalokról, például az Amazon Alexa hangasszisztens, a The Food Network, a Pandora és a Spotify is használható. Netezni viszont nem lehet az eszközön, még a Facebook sem böngészhető a hangutasításokkal vezérelt eszközökkel.

A Facebook egyelőre az USA-ban értékesíti az eszközt, nettó 199 dollárért (körülbelül 56000 forint).

Borítókép forrása: Facebook