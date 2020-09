Mezopotámiai dámszarvas született a Szegedi Vadasparkban

Mezopotámiai dámszarvas (Dama mesopotamica) született a Szegedi Vadasparkban, a háromhetes borjút már a látogatók is megfigyelhetik a veszélyeztetett faj erdei kifutójában – tájékoztatott Veprik Róbert, az állatkert igazgatója.

A mezopotámiai dámszarvas állatkerti és természetvédelmi szempontból is kiemelt fajnak számít, melyet egyszer már kipusztítottnak véltek, a szegedi borjú születése mégsem számít akkora szenzációnak.

A világ legritkább szarvasfajtáját 2013 óta tartják a Tisza-parti város állatkertjében, a csapat pedig évről-évre bővül egy-két borjúval.

A borjút szeptember 1-jén hozta világra az anyja, nemét még nem tudni, de hamarosan, az első orvosi vizsgálat alkalmával az is kiderül.

A Közel-Keleten élő faj többször is előfordul az ószövetségi történetekben, de említik úgy is, mint olyan vadon élő állat, ami nem tisztátalan, vagyis a zsidó vallási előírások szerint is fogyasztható. A faj vesztét élőhelyük pusztulása, valamint a modern lőfegyverek megjelenése, ezzel vadászatuk hatékonyabbá válása okozta.

A múlt század közepére már kipusztultnak vélték. Ekkor fedezték fel egy kisebb populációját Iránban, amelyből a németországi Opel Zoo-ba került pár egyed, amelyek később alapjául szolgáltak a faj megmentésének és visszatelepítésének. Bár a teljes kipusztulást elkerülték, még ma is kevés – mintegy 1100 – példánya él ősi élőhelyén, köztük Izraelben, Irakban és Iránban. A világ 24 állatkertjében több mint háromszáz példányát gondozzák.

A mezopotámiai dámvadat régebben az európai dámvad alfajának tartották, ma már azonban külön fajnak tekintik. A mérete valamivel nagyobb az európaiénál – tömege 50-70 kilogramm, testhossza másfél méter, viszont az agancsuk kevésbé „lapátos”. Elsősorban a sűrű növényzetű, erdős területeket kedveli – a Szegeden kialakított kifutó is ezt idézi –, ahol elbújhat ragadozói elől.

Borítókép: a háromhetes mezopotámiai dámszarvas borjú és anyja