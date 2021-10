Műanyag-kiállítás hívja fel a figyelmet a tengerek szennyezettségére

A műanyag szemétnek emeltek múzeumot Indonéziában. Az intézménnyel a tengereket egyre nagyobb mértékben beborító műanyag szemétre kívánják felhívni a figyelmet. A létrehozó környezetvédők így szeretnék meggyőzni az embereket, hogy mondjanak le az egyszer használatos zacskókról és palackokról.

A Jáva szigetének keleti részén lévő Gresik városában három hónap alatt hozták létre a kültéri kiállítást, amely több mint 10 ezer darab műanyag szemétből, többek között zacskókból, palackokból, tasakokból és szívószálakból áll.

Üzenni akartunk az embereknek, hogy hagyják abba az egyszer használatos műanyagok használatát. Ezeket ugyanis nagyon nehéz újra feldolgozni – mondta Prigi Arisandi, a múzeum alapítója.

‘We want to send a message to the people to stop the use of single-use plastics,’ says Prigi Arisandi, who has created a museum made entirely from plastic items. The exhibition has received over 400 visitors since it opened last month in Gresik, Indonesia https://t.co/iTDAspFI0q pic.twitter.com/TvmoXHbtYN

