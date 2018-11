Nem elég, hogy panda, de még bukfencezik is a hóban

A washingtoni állatkert kis kedvence sokak szívébe belopta magát.

A tél Amerika-szerte már javában tombol, New Yorkban és Washintonban is összefüggő hótakaró alakult ki, aminek a városi állatkert, a Smithsonian National Zoo hároméves pandája is nagyon örül – írta meg a hirado.hu.

A Bei Bei névre keresztelt pandáról gondozói készítették el a felvételt, mely közzététele óta bejárta a világhálót. Az állat sok rajongót szerzett magának, ami nem is csoda, egyszerűen imádnivaló, ahogyan a friss hóban bukfencezik.

VIDEO: Bei Bei the panda plays in snow at National Zoo in DC 🐼 ⛄️ pic.twitter.com/NKTVNMMKfj — NTS Lifestyle (@NTSLifestyle) November 16, 2018

Borítókép: Bei Bei még 2016-ban, amikor is egyéves lett

AFP / Karen Bleier

