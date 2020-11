Online követhetjük a Fővárosi Állat- és Növénykert lakóinak mindennapjait

A következő hetekben a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet tesznek majd közzé az állatkert Youtube-csatornáján, Facebook-oldalán és weboldalán.

A zárva tartás alatt a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai az intézmény honlapján és közösségi média felületein számolnak be a kert lakóinak mindennapjairól – tájékoztatta a Fővárosi Állat- és Növénykert szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint, ahogy a tavaszi bezárás során, most is arra készülnek az Állatkertben, hogy az interneten keresztül közvetítsék az állatkerti élményeket.

Hanga Zoltán szóvivő elmondta: a következő hetekben a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet tesznek majd közzé az állatkert Youtube-csatornáján, Facebook-oldalán és weboldalán. Emellett rendszeresen készítenek és tesznek közzé majd olyan anyagokat, amelyekkel igyekeznek pótolni a tanulmányi csoportok állatkerti látogatásait és a zoopedagógiai foglalkozásokat.

Az állatkert több kifutójánál is vannak webkamerák, ezeken keresztül az érdeklődők otthonról is megfigyelhetik az állatokat – tette hozzá Hanga Zoltán.

Szerdától a koronavírus-világjárvány második hulláma miatt további intézkedésig minden magyarországi állatkert, így a Fővárosi Állat- és Növénykert is zárva tart.

Az előre megvásárolt jegyek és bérletek érvényességének idejét az újbóli megnyitás után annyi nappal fogják majd meghosszabbítani, ahány napig nem fogadhat látogatókat a városligeti intézmény.

Az Állatkert idén már második alkalommal kénytelen bezárni a koronavírus-járvány miatt: tavasszal március 15-től május 19-ig, 66 napon át nem fogadhattak látogatókat. Ez az 1866 óta létező intézmény működésében komoly változást jelentett, hiszen ezt megelőzően 1994 tavasza óta minden nap nyitva állt a nagyközönség előtt, olyan pedig, hogy az Állatkert több mint egy hónapon át zárva volt, utoljára a második világháború idején fordult elő – idézik fel a közleményben.

Bár az Állatkert szerdától átmenetileg nem fogad látogatókat, az intézmény a továbbiakban is működik. A szakemberek célja most is az, hogy az állatokról és a növényekről a zárt kapuk mögött is gondoskodjanak: a kertben élő kilencszáz különböző állatfaj több mint 10 ezer egyede, illetve a park növényei lehetőleg semmit ne érzékeljenek a rendkívüli helyzetből – írják.

Borítókép: Arun, a Fővárosi Állat- és Növénykert hároméves ázsiai elefántja eszi a születésnapi tortáját az Elefántházban 2020. november 5-én.