Rapkoncerten dőlt össze a színpad Németországban

Az esetről beszámolt internetes oldalán a WDR rádióállomás is. A koncertre mintegy 18 ezren voltak kíváncsiak.

A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now 💚 My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria #essen pic.twitter.com/rAJeFZ7wVi

— Lotte (@LotteHappy) August 31, 2019