Rekordáron kelt el a dedikált Latinovits-könyv

Egy ismeretlen gyűjtő 320 ezer forintot fizetett egy online árverésen a színészkirály Verset mondok című kötetéért.

A tragikus körülmények között elhunyt művész tanulmányait, nyilatkozatait és műsorait tartalmazó kötet különlegessége, hogy Latinovits megkímélt állapotú, aláírt fekete-fehér fényképét is mellékelték hozzá – adja hírül a Bors cikke. Mint írják, az aukciót szervező antikvarium.hu vezetője, Chovanecz Balázs szerint a színészkirály aláírásával ellátott darabok valódi ritkaságok, és ahogy a most gazdára talált példány ára is mutatja, a gyűjtők is nagy becsben tartják őket.

„Egy forintról indult a licit, és Latinovits-dedikáció még soha ilyen drágán nem kelt el. Költők és írók hasonló darabjai szoktak ilyen magaslatokig menni, színészrelikviát nem igazán találunk ilyen nagyságrendben” – nyilatkozta a portálnak a szakértő.

Borítókép: Fortepan

