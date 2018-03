Tényleg létezik a hiperszonikus orosz rakéta

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a migráció és az elért eredmények elvesztése a veszély

Leszerződött az Avangard hiperszonikus hadászati rendszer sorozatgyártására az orosz védelmi minisztérium – jelentette ki Jurij Boriszov, a tárca helyettes vezetője a Krasznaja Zvezda című katonai lap hétfői számában megjelent interjújában.

Az új elveken alapuló felszereltségű, manőverező robotrepülőgép-blokkot indító, Avangard kódnevű hadászati rakétarendszer kikísérletezéséről és sorozatgyártásának elkezdéséről elsőként Vlagyimir Putyin elnök tett bejelentést az orosz törvényhozás két háza előtt március 1-jén elmondott beszédében.

Az irányítható, új kompozit anyagok felhasználásával megépített blokk

Putyin szerint a sűrű légrétegekben 1600-2000 fokos „tűzgolyóvá” felhevülve, a hangsebesség több mint hússzorosával, meteoritként halad a célja felé, „gyakorlatilag a plazmaképződés körülményei között”.

Boriszov tábornok elmondása szerint a magas hőmérséklet miatt a kísérletek „nem nehézségek nélkül” folytak, mert az új fegyver „valóban plazmában repül”. Kijelentette azonban, hogy mind az irányítással, mind a védelemmel kapcsolatos problémákat sikerült megoldani, és a sorozatgyártásra szóló szerződések megköttettek.

„Vagyis ez nem blöff, ezek valós dolgok”

– állította a miniszterhelyettes.

A Putyin-beszéd után röviddel Szergej Karakajev, a hadászati rakétaerők parancsnoka közölte, hogy a szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard stratégiai rendszer tesztelése sikerrel zárult. Elmondta egyebek között, hogy a ballisztikus röppályájú rakétáktól eltérően az új fegyver néhány tucat kilométer magasságban a sűrű légrétegekben halad. A repülés irányát és magasságát is változtatva képes elkerülni az összes létező és fejlesztés alatt álló rakétavédelmi rendszer észlelési és megsemmisítési zónáját.

Boriszov a lapinterjúban „mai realitásnak” nevezte azt is, hogy az orosz fegyveres erőket tavaly óta lézerrendszerekkel kezdik felszerelni. A lézerfegyverekről Putyin is említést tett március 1-jén. Arról is szólt, hogy a Vojevoda interkontinentális ballisztikus rakétákat felváltó Szarmatokat szintén nehezen elfogható hiperszonikus blokkokkal láthatják el.

Borítókép: Egy új, a hiperszonikus Kinzsal rakétával felfegyverzett MiG-31-es orosz harci gép / MTI/ AP /Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata