Több folyó is árad a sok eső miatt

A folyamatos esőzések hatására több magyarországi folyón árhullámok alakultak ki – figyelmeztet a vízügyi főigazgatóság.

A folyamatos esőzések hatására több magyarországi folyón árhullámok alakultak ki – hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdai közleményében.

Azt írták, hogy a szerda reggelig lehullott csapadék a Sajó szlovákiai vízgyűjtőjén 30-50 milliméter volt, a Hernádén 20-75 milliméter között változott. A Bódva szlovákiai vízrendszerének legnagyobb részén 28-36 millimétert mértek, csak a Sajó és a Gölnic vízgyűjtőjéhez közeli magasabb területeken hullott ennél több, 45-75 milliméter.

A ciklon még további esőket okoz (a magasabb 1000 méter fölötti hegyvidéken havazást), főképp a Sajó és a Hernád felső vízgyűjtőjén további jelentős, 10-25 milliméter csapadékkal – tették hozzá.

Kifejtették, hogy bár a Sajó teljes vízgyűjtőjén gyengült az esőzés intenzitása, a vízállások a felső szakaszokon is magasak és a mai újabb csapadék miatt hosszabban elnyúló magas vízszintekre lehet számítani.

Hozzátették, Sajópüspökinél a vízszint kedden a késő esti órákban meghaladta a másodfokú készültségi szintet jelentő 300 centimétert; a szerda reggel 8 órai érték 353 centiméter volt.

Az előrejelzések szerinti tetőzés szerdán a harmadfokú szintet jelentősen meghaladó vízszinttel várható.

A sajószentpéteri tetőzésre csütörtökön számítanak harmadfokú szint körüli, illetve azt kismértékben meghaladó értékkel. Felsőzsolcánál a tetőzés várhatóan nem éri el a harmadfokú szintet – írták.

A Hernádról azt közölték, hogy Hidasnémetinél eddig aránylag lassú volt a vízszintemelkedés üteme, de a délelőtti órákban az áradás sebessége jelentősen megnőtt.

A tetőzés Hidasnémetinél csütörtökön az esti-éjszakai órákban, Gesztelynél pedig szombaton este vagy vasárnap hajnalban várható, mindkét helyen a harmadfokú szintet jelentősen meghaladó vízállással.

A Sajó és a Hernád esetében is hangsúlyozták, hogy az árhullám várható tartósságát az előrejelzett csapadék számottevően befolyásolhatja.

A Bódváról azt írták, hogy a vízgyűjtőjén kedd délután lényegesen kevesebb eső esett a vártnál, így a tetőzési szint is alacsonyabban alakul.

Kitértek arra is, a nagy mennyiségű csapadék miatt a nagyobb folyókon, a Dunán és a Tiszán is kialakulnak 1-2 méteres vízszint-emelkedések, de fokozat elrendelésére a most következő hat napban nem kell számítani.

Az Ipolyon mára a jelzettnél lényegesen több csapadék hullott, így a vízállások is magasabban alakulnak: Ipolytarnócnál a tetőzés csak kevesebb, mint egy méterrel marad el az eddigi maximális értéktől, itt a tetőzés szerdán várható – olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében.

Borítókép: Személyautó gázol a vízben a Sajó folyó áradása miatt lezárt úton, Putnok és Sajóvelezd között 2019. november 14-én.