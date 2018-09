Új babája született az Alfie Evansért végsőkig küzdő szülőknek

#AlfieEvans #SteadfastOnlus #SteadfastLifeAID con Thomas Evans Kate James Sarah Evans Emmanuele Di Leo A breve pubblicheremo il video della trasmissione con un riassunto in italiano. Nel frattempo guardate il piccolo Thomas… è adorabile! ❤ Alfie hai mandato un regalo stupendo ai tuoi genitori. 💜💙 ——————————————————————————- As soon as possible we'll publish the complete video interview with a little summary in italian. In the meanwhile look at little Thomas and how is adorable! ❤ Alfie sent a wonderful gift to his parents. 💜💙

A post shared by Steadfast Onlus (@steadfastonlus) on Sep 3, 2018 at 4:11am PDT