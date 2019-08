Végre megvan a 200. kakapó

Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt.

A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be egy Twitter-üzenetben.

A kakapók, amelyeket Mark Carwardibe brit zoológus

„a világ legnagyobb, legkövérebb és legröpképtelenebb papagájaként”

jellemzett, évtizedek óta a kihalás szélén állnak.

Az 1990-es évekre mindössze 50 példány maradt belőlük,

mivel nem sajátították el a természetes ellenségeik elleni védekezés képességét. A populáció a tudományos szaporítóprogram erőfeszítései révén indult növekedésnek. Több mint száz fős tudósokból, erdészekből és önkéntesekből álló csoport dolgozik a ritka madárfaj létszámának növelésén.

Az idei költési időszakban még 150 kakapót tartottak számon az új-zélandi Déli-szigethez tartozó két elhagyatott szigeten. Az idei szaporulat azonban nagyon biztató volt, és a szakemberek hétfői tájékoztatása szerint a kikelt fiókákkal együtt már kétszázra nőtt a kakapók száma.

A kizárólag Új-Zélandon honos bagolypapagáj (Strigops habroptilus)

kellemetlen szagú éjszakai madár, többnyire fák gyökerei közötti üregekben él.

Testtömege a két kilogrammot is meghaladhatja, testhossza 50-60 centiméter, és a hím nagyobb, mint a tojó. Bogyókkal, hajtásokkal táplálkozik, de néha rovarokat, gyíkokat is elfog. A tollazata sárga-barna-zöld, nagy csőre szaruszínű, lába szürke. Szeme körül a tollak körben helyezkednek el, ezért is emlékeztet bagolyra.

A kakapóról korábban úgy tudták, hogy kipusztították a vadászok és a behurcolt emlős ragadozók, amelyekkel szemben teljesen védtelen volt, de 1976-ban véletlenül találtak néhány egyedet. Az új-zélandi természetvédelmi hatóság azóta hatalmas energiát fektet a tenyészprogramba.

Minden kakapócsibét biztonságos körülmények között nevelnek, majd később jeladóval ellátva szabadon engedik a vadonban. Minden kakapófészket ellátnak szenzorokkal és kamerákkal, közeli etetőállomásokkal pedig az étrendjüket is szabályozzák.